Trotz gescheiterter Ehe: Markus Lanz und Ehefrau Angela wohnen noch zusammen

DE Deutsche Promis - Markus Lanz (53) und seine Ehefrau Angela (40) sind nach zwölf Ehejahren kein Paar mehr. Dies bestätigte Christian Schertz, der Anwalt der ZDF-Moderators, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das Ex-Paar, das zwei gemeinsame Töchter hat, geht demnach wohl schon länger getrennte Wege.

Neue Villa für Angela oder Markus Lanz

Die Trennung soll freundschaftlich verlaufen sein, wusste ‘Bild’ zu berichten. Im Interesse der Kinder sollen die beiden weiter zusammen unter einem Dach leben, aber das wird sich ändern, sobald die Villa, die in unmittelbarer Nähe derzeit errichtet wird, fertiggestellt ist. Ob dort Markus oder aber Angela einziehen wird, ist noch nicht bekannt. Beide gaben noch keine eigenen Statements ab und baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren – vor allem im Interesse der Kinder, die 2014 und 2018 auf die Welt kamen. Über die Gründe für die Trennung ist daher auch nichts bekannt.

Angela Lanz gibt Fitnesstipps

Die Ex von Markus Lanz ist nun jedoch Teil eines neuen Power-Duos: Sie hat sich mit Estefania Heidemanns (43) zusammengetan, die einst mit Dieter Bohlen (68) liiert war und heute mit Markus Heidemanns verheiratet ist, der wiederum die TV-Shows von Markus Lanz produziert. Angela und Estefania betreiben einen gemeinsamen Instagram-Account namens ‘heal 'n glow’ – Heilen und strahlen ist sicher nicht das verkehrteste Motto für die frisch getrennte Angela. Auf Instagram geben die superfitten Freundinnen Einblicke in ihre Trainingsabläufe und verraten ihre Fitnesstricks. Die Follower*innen zeigten sich in ihren Kommentaren schwer beeindruckt von Angelas gestähltem Body, und auch Estefania schwärmte “Ich bin so stolz auf dich! Du bist meine Powerqueen!” Es klingt also so, als sei bei der Trennung von Angela und Markus Lanz bislang niemand zu Schaden gekommen, was hoffentlich so bleibt.

