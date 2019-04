Allgemein | STAR NEWS

Tribeca Film Festival: Das sind die Jury-Mitglieder von Robert De Niro

Vom 24. April bis 5. Mai findet mittlerweile zum 18. Mal das Tribeca Film Festival, das Superstar Robert De Niro (75, 'Taxi Driver') 2002 ins Leben rief, in New York City statt. Und auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche berühmte Filmschaffende an der Auswahl der Gewinner in den zehn verschiedenen Kategorien beteiligt. Einige der Namen wurden gestern [16. April] bekannt gegeben und die Mitbegründerin des Festivals Jane Rosenthal erklärt in diesem Zuge: "Wir sind stolz auf unser Line-up talentierter und sehr unterschiedlicher Filmemacher und heißen unsere außergewöhnliche Jury willkommen."

Wer gehört zur Jury?

Die drei Filmdiven Angela Bassett, Chloë Sevigny und Famke Janssen gehören zu dieser Gruppe von Filmexperten. Bassett und Janssen werden gemeinsam mit den Filmemachern Rebecca Miller und Baltasar Kormakur sowie dem Drehbuchautoren Steve Zaillian die besten Eingänge für die 'International Narrative Feature Competition' küren. Die Schauspieler Cory Hardrict und Jenny Lumet beschäftigen sich mit der gleichen Kategorie, aber auf nationaler Ebene: Sie gehören zur Jury der 'U.S. Narrative Feature Competition'.

Schauspielerin Piper Perabo hilft bei der Auswahl der Gewinner in der Kategorie 'Best New Narrative Director Competition' und Kollegen Topher Grace und Lily Rabe sind für die Kategorie 'Narrative Short Competition' zuständig.

Verleihung des Nora Ephron Awards

Welches Werk in diesem Jahr zum besten Dokumentarfilm gewählt wird, entscheiden unter anderem die Komiker David Cross und Tig Notaro sowie die Schauspielerin Kathy Najimy.

Im Zuge der Filmfestspiele wird jetzt zum siebten Mal der Nora Ephron Award an einen glücklichen Gewinner verliehen, der den Geist und die Vision der verstorbenen Filmemacherin Nora Ephron verkörpert. Die Jury, die über den Sieger dieses Preises entscheidet, wird unter anderem von den Schauspielerinnen Chloë Sevigny, Debra Messing und DeWanda Wise gebildet.

Die Gewinner der einzelnen Kategorien werden während der 'Tribeca Film Festival Awards'-Zeremonie am 2. Mai 2019 verkündet.

