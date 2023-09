Allgemein | STAR NEWS

Trennungs-Schock: Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness lassen sich scheiden

DE Showbiz - Dieses Liebes-Aus hat niemand kommen sehen: Seit 27 Jahren sind Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) verheiratet, doch ein 28. Jahr wird es nicht mehr geben. Am Wochenende gaben der Schauspieler ('Logan') und seine Frau ihre Trennung bekannt.

"Wundervolle Ehe voller Liebe"

In einem gemeinsamen Statement, welches sie über 'People' veröffentlichen ließen, erklärten sie, dass sie gemeinsam beschlossen hätten, künftig getrennte Wege zu gehen. "Wir waren gesegnet, dass wir fast drei Jahrzehnte zusammen als Mann und Frau in einer wundervollen Ehe voller Liebe verbringen durften", hieß es darin. "Unsere Reise ändert jetzt ihren Kurs und wir haben uns entschieden, uns zu trennen, um unser individuelles Wachstum zu verfolgen." Allein schon ihrer Kinder wegen geht das Paar im Guten auseinander: Ihr Sohn Oscar ist 23, ihre Tochter Ava 18.

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness denken vor allem an die Familie

"Unsere Familie ist immer unsere höchste Priorität gewesen und das wird auch so bleiben", hieß es weiter in dem Statement von Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness. "Wir gehen das nächste Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Güte an." Sie baten weiter darum, in diesen Zeiten des Wandels die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Das Paar hatte sich bei den Dreharbeiten zur australischen TV-Serie 'Corelli' kennengelernt. Damals stand Hughs Karriere am Anfang, während Deborra-Lee bereits ein Star in ihrer Heimat war. Erst im letzten Jahr hatte Hugh zum 26. Hochzeitstag erklärt, er würde seine Frau "von ganzem Herzen lieben." Am Sonnabend (16. September) erklärte Hugh Jacksman gegenüber Fotograf*innen in New York, dass er "eine schwere Zeit" durchmache.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com