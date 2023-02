Allgemein | STAR NEWS

Travis Barker: Schmerzhafte Verletzung bei den Tour-Proben von Blink-182

DE Showbiz - Es gibt wohl kaum etwas Nervigeres als eine Andeutung auf Social Media, in der die postende Person zwar etwas andeutet, dann aber keine erklärenden Worte folgen lässt. Dieser Todsünde — beliebtest Stilmittel überdrehter Teenager — machte sich Travis Barker (47) diese Woche schuldig.

Sorge um Travis Barker

Am Dienstag schrieb der Drummer der Band Blink-182 lediglich das Wort "F***" auf Twitter, und die Spekulationen nahmen ihren Lauf. Was genau war schiefgelaufen? Die Antwort ließ länger auf sich warten. Erst am Tag danach meldete sich der Musiker erneut zu Wort. "Ich habe gestern bei den Proben Schlagzeug gespielt und habe mir den Finger so schlimm gequetscht, dass er ausgerenkt ist und ich die Sehnen gerissen habe", schrieb der Star an seine 1,5 Millionen Follower, die schon schlimmste Vermutungen angestellt hatten, was wohl geschehen sein könnte.

Was wird aus der Tour von Blink-182?

Doch den Spekulationen wird das nicht unbedingt Einhalt geboten haben, denn jetzt sorgen sich Fans, was Travis Barkers Verletzung wohl für die Tour von Blink-182 bedeutet, die in einem Monat in Mexiko starten soll. Der Drummer will gemeinsam mit Tom DeLonge und Mark Hoppus und den Fans das 30-jährige Bestehen der Band gebührend feiern — im September wird die Band auch in Deutschland vorbeischauen. Bis dahin dürfte Travis' Finger wohl verheilt sein, aber ob es wie geplant am 11. März losgehen kann, steht zurzeit noch in den Sternen.

Derweil gab es von allen Seiten Genesungswünsche. "Verdammt, nichts ist schlimmer als eine Verletzung auf Tour", schrieb M. Shadows von Avenge Sevenfold. "Gute Besserung." Die guten Wünsche kann Travis Barker wahrlich gebrauchen.

Bild: JOHN EDDY/INSTARimages.com