Traummann im Treppenhaus: Wie sich ‘Bergdoktor’-Star Annika Ernst im Lockdown verliebte

DE Deutsche Promis - Lockdown und Liebe passen nicht unbedingt zusammen. Paare hockten auf engstem Raum zusammen und gingen einander auf die Nerven, Singles konnten niemanden kennenlernen. Doch bei Annika Ernst (39) traf Amor während der Pandemie mitten ins Schwarze.

Nachbarschaftshilfe in Sachen Liebe

Dafür musste die Schauspielerin ('Der Bergdoktor') nicht einmal Lockdown-Regeln verletzen oder das Haus verlassen. Denn es funkte im Treppenhaus. "Wir haben fünf Minuten zwischen Fahrstuhl und Haustür geplaudert und dann ausgemacht, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten wollen", erinnerte sich der Star im Gespräch mit 'Bunte'. Nach ein paar Gläsern Wein flogen die Funken. "Nach dem Abend habe ich meiner besten Freundin gesagt, dass ich mich in den Mann aus der zweiten Etage verliebt habe."

Annika Ernst hat nicht gesucht und doch gefunden

Es passt einfach alles, denn auch Annika Ernsts Lockdown-Liebe hat Nachwuchs im Teenager-Alter. "Das finde ich perfekt, weil ich keinen Nachwuchs mehr möchte und es deswegen keinen Sinn macht, einen Mann mit Kinderwunsch zu daten." Skurril: "Er ist lustigerweise damals genau am selben Tag in das große Wohnhaus eingezogen wie ich mit meinem Ex-Freund."

Von dem hatte sich Annika übrigens im Lockdown getrennt. In einem Interview ebenfalls mit 'Bunte' hatte sie Anfang 2021 erzählt: "Es lag nicht an der Pandemie, sondern wir hatten in mancher Hinsicht unterschiedliche Vorstellungen vom Leben." Damals war sie noch überzeugt: "Partnersuche ist noch nicht angesagt." Es sei denn, man trifft wie Annika Ernst den Traummann im Treppenhaus!

