Allgemein | STAR NEWS

Traumatisiert und süchtig: Sinéad O’Connor geht für ein Jahr in eine Klinik

DE Showbiz - Eigentlich wollte Sinéad O'Connor (53) 2021 auf Tour gehen, doch jetzt wurden die meisten Termine verschoben, damit sich die irische Sängerin ('Nothing Compares 2 U') in eine Klinik begeben kann. In der einjährigen Auszeit will sie ihre Traumata aufarbeiten und ihre Suchtprobleme in den Griff bekommen.

Sinéad O'Connor hat eine harte Zeit hinter sich

Sinéad, die zum Islam konvertiert ist und sich seither Shuhada Sadaqat nennt, wandte sich am Dienstag (10. November) an ihre Fans, um ihnen die Programmänderung zu erklären: "Nachricht an alle, die Karten haben für Shows im kommenden Jahr: Sie werden auf 2022 verschoben, damit ich ein einjähriges Trauma- und Suchtprogramm durchlaufen kann, weil ich sechs sehr traumatische Jahre hinter mir habe und es dieses Jahr besser wurde, aber jetzt beginnt die Heilung", schrieb sie. "Das vergangene Jahr war sehr traumatisch, weil eins meiner Kinder krank war und dem Kind geht es wieder gut, Gott sei dank, aber die Mama braucht jetzt etwas Zuwendung. Wenn ich mir diese Zeit zur Heilung nehme, werde ich fit sein für eine lebenslange Tournee. Wenn nicht, dann nicht."

Sinéad deutet Suchtprobleme an

Die Sängerin, die immer wieder durch ihr exzentrisches Verhalten und ihre Zusammenbrüche in die Schlagzeilen geriet, deutete außerdem an, dass sie kürzlich eine geliebte Person verloren hat. Durch die Trauer stürzte sie ab und sie "war kurz süchtig nach einer Droge, die nicht Cannabis war". Sie dankte ihren Fans für deren Unterstützung und versprach, alles zu erklären, wenn ihre Behandlung abgeschlossen ist.

"Das Musikgeschäft ist gnadenlos gegenüber Künstlern, die etwas verschieben müssen, weil sie emotionale oder psychische Probleme haben", klagte Sinéad O'Connor und hofft auf mehr Verständnis von ihren Fans.

Weitere Artikel