Allgemein | STAR NEWS

Trauer um Walter Freiwald

DE German Stars - Walter Freiwald (†65) hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Wie am Mittwoch (20. November) bekannte wurde, war der beliebte Moderator ('Der Preis ist heiß') bereits am vergangenen Samstag gestorben.

Dank für das Mitgefühl

Erst Anfang November erfuhr die Welt, dass der Star schwer erkrankt ist. Auf Social Media postete Walter Freiwald die traurige Nachricht. Er wollte damit Spekulationen über seinen Gesundheitszustand zuvorkommen. Die Reaktionen seiner Fans rührten ihn sichtlich, denn er meldete sich wenige Tage später noch einmal und schrieb: "Danke für eure Reaktionen und euer Mitgefühl. Ihr tut mir gut! Vergesst mich nicht." Am Mittwoch erschien ebenfalls auf Social Media dann die traurige Nachricht.

Kollegen trauern um Walter Freiwald

"Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren" heißt es dort. "Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen. Wir bitten höflich darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren und von Interview- und Presseanfragen abzusehen." Follower hinterließen zu Hunderten Beileidswünsche an die Familie, darunter auch seine Dschungelcamp-Kollegin Sara Kulka (29): "Ruhe in Frieden, lieber Walter. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Du hast mir die Zeit im Dschungelcamp schöner gemacht. Ich wünsche dir eine gute Reise." Moderator Harry Wijnvoord (70), mit dem Walter Freiwald jahrelang zusammen 'Der Preis ist heiß' präsentiert hatte, zeigte sich gegenüber 'Bild' ebenfalls betroffen: "Ich bin tief erschüttert. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Ich bin sehr froh, dass ich mit Walter noch vor kurzem länger sprechen konnte." Ein Fan fasst derweil auf Twitter zusammen, was wohl alle denken: "Du wirst fehlen." R.I.P. Walter Freiwald.

Artikel zum Thema Walter Freiwald: Er hat Krebs