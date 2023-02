Allgemein | STAR NEWS

Trauer um den Familienhund: Heidi Klum und die Kaulitz-Zwillinge vermissen Capper

DE Deutsche Promis - 15 Jahre lang gehörte er zur Familie, jetzt trauert Heidi Klum (48) um ihren verstorbenen Hund Capper. Der Deutsch-Kurzhaar-Rüde war ihr und ihren Kindern sowie Ehemann Tom Kaulitz (33) und dessen Zwillingsbruder Bill ein "treuer Begleiter".

Heidi Klum vermisst Capper

"Für immer geliebt, für immer in unseren Herzen", so schreibt Heidi zu einem Video mit den schönsten Hundebildern, das sie auf Instagram postete. Auch ihr Schwager Bill, der wie sein Bruder Tom viele Jahre mit Capper verbrachte, erinnerte auf Instagram an den geliebten Familienhund, der allen ein treuer Begleiter war und an dessen Seite die beiden quasi aufgewachsen waren: "Danke, dass du über uns gewacht hast, als wir aufwuchsen, dass du uns so viel über die Liebe und das Leben beigebracht hast, dass du unser bester Freund und treuester Begleiter in den letzten 15 Jahren warst." Der Abschied von Capper fiel auch ihm nicht leicht: "Es war die schwerste Nacht, dich gehen zu lassen. Wir werden dich immer vermissen. Wir lieben dich so sehr, Capper. Für immer und ewig", beschreibt Bill seine Gefühle.

Beileidsbekundungen von Fans und Freund*innen

Heidi Klum erlaubt unter ihrer Postings keine Kommentare, aber bei Bill trudelten zahlreiche mitfühlende Botschaften für die Familie ein. So postete Thomas Hayo, der ein Freund der Familie ist und einst mit Heidi in der 'GNTM'-Jury saß, ein schwarzes Herz, während Schauspielerin Heike Makatsch ein gebrochenes Herz schickte. Vom Tokio-Hotel-Bandmitglied Gustav Schäfer kam eine weiße Taube, von Moderatorin Marlene Lufen ein weinender Emoji. Ein kleiner Trost: Hundelos müssen Tom Kaulitz, Heidi Klum und ihre Familie jetzt trotzdem nicht durchs Leben gehen, denn seit 2019 lebt auch der Irische Wolfshund Anton bei den Klum-Kaulitzes.

Bild: CraSH/imageSPACE/MediaPunch/INSTARimages.com

