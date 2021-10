Allgemein | STAR NEWS

Tragische Entwicklung: Sarah Storks Freund tot aufgefunden

DE Deutsche Promis - Traurige Gewissheit für Sarah Stork (34). Thomas Knack, der Freund der ehemaligen Darstellerin der Daily Soap 'Sturm der Liebe', ist tot. Am Montag (11. Oktober) war er in Nevada zu einem Wandertrip aufgebrochen, am Folgetag riss sein GPS-Signal ab. Drei Tage später wurde der TV-Produzent leblos aufgefunden.

Sarah Storks verzweifelter Appell

Zuvor hatte die Schauspielerin noch eindringlich auf Social Media um Hinweise gebeten. "Dringend!!!! Bitte helft!!!" hatte sie auf Instagram gepostet, ein Foto von Thomas geteilt, seine letzten GPS-Koordinaten sowie seine geplante Route. "Wer auf dem North Loop Trail/Mt. Charleston unterwegs ist, halte bitte nach ihm Ausschau. Wir machen uns solche Sorgen, jede Hilfe ist willkommen." Auch die Polizei suchte über Social Media: "Er könnte dringend medizinische Hilfe benötigen. Wir bitten Krankenhäuser, ihre Einweisungen zu überprüfen. Wer weiß, wo er sich aufhält, rufe bitte die Vermisstenhotline an."

"Keine Anzeichen von Fremdverschulden"

Doch am Donnerstag erfolgte dann das traurige Update des Las Vegas Metropolitan Police Department. "Am 14. Oktober fanden LVMPD-Beamte Thomas Knack tot in der nähe des Wanderweges auf dem Mount Charles. Es gibt keine Anzeichen von Fremdverschulden, die Todesursache und die Umstände werden vom Clark County Coroner's Office bekannt gegeben", hieß es in der Meldung auf Twitter. Thomas Knack und Sarah Stork haben eine gemeinsame Tochter. Die Schauspielerin hat sich noch nicht geäußert.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress