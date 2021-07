Allgemein | STAR NEWS

Toni Garrn: Das Model ist Mama

DE Deutsche Promis - Wenn das mal kein hübsches Kind wird: Toni Garrn (29) und Alex Pettyfer (31) haben stolz auf Social Media von der Ankunft ihres ersten Kindes berichtet. Der Schauspieler ('Ich bin Nummer Vier') und das Model haben eine kleine Tochter bekommen.

Sofort die Herzen gestohlen

"Die magischste Erfahrung meines Lebens brachte letzte Woche Luca Malaika in unsere Welt", schrieb Toni auf Instagram. "Sie hat sofort für immer unsere Herzen gestohlen." Wo die Kleine auf die Welt gekommen ist ließen die frisch gebackenen Eltern offen. Das Paar, welches sich 2019 kennengelernt und ein Jahr später in Hamburg geheiratet hatte, hatte die Schwangerschaft im März im Rahmen eines Fotoshootings für die deutsche 'Vogue' bekannt gegeben. Toni hatte ihre Gefühle in einem Video beschrieben.

Toni Garrn glaubt an gutes Timing

"Ich glaube, was das für mich bedeutet, ist, dass sich mein Leben definitiv für immer ändert. Was war meine erste Reaktion, als ich herausfand, dass ich schwanger bin? Ich glaube, der erste Gedanke, der mir in den Kopf schoss war 'Endlich!'. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut." Sie fügte hinzu: "Das Beste am Schwangersein ist definitiv, jeden Tag aufzuwachen und zu wissen, dass ich schwanger bin. Es ist so ein glückliches Gefühl." Dass das Baby in der Pandemie unterwegs war, sah sie nicht unbedingt als Problem an: "Mein Leben hat sich bereits verändert, aber es ist ein gutes Jahr, um ein Baby zu bekommen, da alles zum Erliegen gekommen ist." Es scheint also, als sei Toni Garrn bestens auf ihre Mutterrolle vorbereitet.

Bild: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images