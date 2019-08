Allgemein | STAR NEWS

Tom Schilling: Er spielt ‘Fabian’

DE German Stars - Das sächsische Görlitz wird auch gern als Görliwood bezeichnet. Der malerische Ort an der polnischen Grenze ist vor allem wegen seiner wunderschön erhaltenen Altstadt eine beliebte Filmkulisse, und so verwundert es auch nicht, dass es auch Tom Schilling (37) zu Dreharbeiten in die Oberlausitz zieht.

'Fabian' ist aktueller denn je

Der Schauspieler ('Unsere Mütter, unsere Väter') steht dort für die Neuverfilmung von 'Fabian' vor der Kamera. Der Roman von Erich Kästner wird 40 Jahre, nachdem er zum ersten Mal in die Kinos kam, neu aufgelegt. Die Messlatte liegt hoch: Damals heimste der Streifen mit Hans-Peter Hallwachs (81) in der Titelrolle den Deutschen Filmpreis ein. Dass gerade jetzt die erste Klappe fällt, ist kein Zufall, vertraut Produzent Felix von Boehm der Deutschen Presse-Agentur an: "Die aktuelle politische Radikalisierung in Deutschland und das Auseinanderdriften der Gesellschaft spiegelt auf nahezu frappierende Weise das abgebildete Klima im Buch des Autors wider."

Tom Schilling steht nicht auf klassische Helden

Die Geschichte des Fabian spielt im Berlin Ende der 1920er. Tom Schillings Titelfigur ist ein Werbetexter, der versucht, seine Moralvorstellungen mit den Realitäten des Alltags in Einklang zu bringen. Kein klassischer Held, aber die liegen dem gebürtigen Berliner ja ohnehin nicht, wie er selbst vor kurzem im Interview mit 'Bild der Frau' zugab: "Solchen Helden begegnet man im echten Leben doch gar nicht." Wir dürfen auf jeden Fall schon mal gespannt sein, wie Tom Schilling 'Fabian' zum Leben erweckt. Ein Starttermin für die ZDF-Koproduktion steht noch nicht fest.

© Cover Media