Tom Schilling: Beflügelt durch Corona

DE Deutsche Promis - Tom Schilling (38) steht auf Ausnahmesituationen. Als Deutschland im Frühjahr erstmals den Lockdown ausrief, blühte der Schauspieler ('Werk ohne Autor') zunächst einmal richtig auf. Die Situation habe ihn beflügelt, so der Star im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Selten so fokussiert

Während viele mit sich und der neuen Situation haderten, genoss Tom die freie Zeit, kümmerte sich um seine drei Kinder und putzte die Wohnung. "Ich fand das wahnsinnig toll als Extremerfahrung, das öffentliche Leben und sein eigenes Leben 100 Prozent herunterzufahren, von dieser überhitzten Gesellschaft, die ständig in Bewegung ist und sich ständig ablenken muss", schwärmte der Berliner. Er habe sich auf sich selbst zurückgesetzt gefühlt und musste sich zwangsweise mit seinem Leben auseinandersetzen. "Ich war selten so fokussiert auf das, was ich im Hier und Jetzt tue."

Lockdown Nr. 2 begeistert auch Tom Schilling nicht

Dass nicht jeder seine positiven Erfahrungen teilt, weiß Tom natürlich auch. Ihm sei klar gewesen, "dass das für ganz viele existenzielle Ängste bedeutet und dass sie deswegen nicht so entspannt darauf schauen wie ich." Mittlerweile hat sich auch die Lockdown-Begeisterung bei Tom gelegt: Als in Deutschland zum zweiten Mal die Bürgersteige hoch geklappt wurden, war es mit dem Enthusiasmus auch bei ihm vorbei. "Alles was sich wiederholt, nutzt sich als Erfahrung ein bisschen ab", gestand Tom Schilling.