Tom Parkers Kampf gegen den Krebs: Tumor “deutlich zurückgegangen”

DE Showbiz - Am Donnerstag (7. Januar) meldete sich Tom Parker (32) auf Instagram zu Wort, und was der Sänger der Boyband The Wanted ('Glad You Came') zu berichten hatte, wird seinen über 200.000 Followern den Jahresbeginn versüßen.

Gut auf die Behandlung angesprochen

"Deutlicher Rückgang!" schrieb Tom. "Das sind die Worte, die ich heute zu hören bekam, und ich kann einfach nicht aufhören, sie immer wieder zu sagen." Wir erinnern uns: Im Oktober war der Star erstmals mit der Schocknachricht an die Öffentlichkeit gegangen, dass bei ihm ein tödliches Glioblastom gefunden worden war, ein Gehirntumor. Hoffnung auf Heilung gab es so gut wie keine. Doch jetzt hat Tom, der erst vor kurzem zum zweiten Mal Vater wurde, gute Nachrichten erhalten. "Ich hatte am Dienstag einen MRT-Scan und habe heute die Ergebnisse erhalten. Der Tumor ist deutlich kleiner und ich spreche gut auf die Behandlung an. Ich werde jeden Tag weiterkämpfen, um diesen Bastard schrumpfen zu lassen."

Tom Parker ist voller Dank

Tom Parker lobte vor allem den britischen Gesundheitsdienst in den Zeiten der Pandemie: "Ich kann unserem wundervollen NHS gar nicht genug danken. Es ist im Moment echt hart für euch da draußen, aber wir wissen die Arbeit, die ihr an der Front leistet, zu schätzen." Zudem bedankte er sich bei seiner Frau Kelsey und allen, die ihn auf diesem schweren Weg begleiten. "Ihr habt mir durch die dunkelsten Tage meines Lebens geholfen. Jede Nachricht wird registriert und gibt mir so viel Kraft. Diese Reise ist mit Sicherheit eine Achterbahn. Heute ist verf**** noch mal ein guter Tag." Da kann man Tom Parker nur nach wie vor gute Besserung wünschen!