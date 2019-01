Allgemein | STAR NEWS

Tom Hardy: Er darf noch einmal Venom sein

Tom Hardy (41) tritt noch einmal für Marvel vor die Kameras.

Der Darsteller war im Oktober dieses Jahres als Journalist Eddie Brock zu sehen, der sich in Venom verwandelt und als solcher über übernatürliche Kräfte verfügt. Obwohl der Streifen von den Kritikern verrissen wurde, entwickelte sich das Spektakel zu einem der finanziell erfolgreichsten Filme des vergangenen Jahres. Da bleibt nicht aus, dass ein Sequel bereits in Arbeit ist, wie ‘Variety’ nun offiziell bestätigt.

Gerüchte um eine Fortsetzung kursieren bereits seit längerem, schließlich wollen die Marvel-Bosse den Erfolg des ersten Teils auskosten und mindestens noch einmal die Kassen klingeln lassen. Das Drehbuch zum zweiten Teil stammt von Kelly Marcel (44), die bereits an dem Skript für den ersten ‘Venom’ gearbeitet hatte. Zudem soll die Autorin nun als ausführende Produzentin agieren. Kelly ist damit eine der meist-beschäftigten Drehbuchautorinnen Hollywoods, arbeitete sie in der Vergangenheit doch bereits an ‘Saving Mr. Banks’ und ‘50 Shades of Grey’, während sie aktuell an ‘Cruella’ arbeitet, einem Live-Action-Film über die Bösewichtin aus dem Klassiker ‘101 Dalmatiner’. Für die Rolle der Cruella konnte Emma Stone (30) verpflichtet werden.

Ob allerdings Regisseur Ruben Fleischer (44) in das Marvel-Universum zurückkehren wird, nachdem er bereits den ersten ‘Venom’ inszeniert hatte, ist bislang noch unklar. Derzeit ist er noch mit der Fortsetzung von ‘Zombieland’ ausgelastet und bereitet ‘Jekyll’ mit Chris Evans (37) vor, bevor er sich der Komödie ‘The Regional Office Is Under Attack’ widmen soll.

