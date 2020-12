Allgemein | STAR NEWS

Tom Cruise laufen die Mitarbeiter davon: “Der Druck hat sich schon lange aufgebaut”

DE Showbiz - Am Dienstag (15. Dezember) hatte das britische Boulevardblatt 'The Sun' einen Audio-Mitschnitt von Set des siebten 'Mission: Impossible'-Films veröffentlicht. Darauf ist Hauptdarsteller und Produzent Tom Cruise zu hören, wie er Mitarbeiter am Set in der Nähe Londons zur Schnecke macht.

'Mission: Impossible' wird möglich

"Wir schaffen Tausende von Jobs, ihr Motherf****!" tobt der Star unter anderem, nachdem er mit angesehen hatte, wie Mitglieder der Filmcrew sich nicht an die geltenden Covid-Vorschriften hielten. 'Mission: Impossible' war einer der ersten Blockbuster, die im Lockdown wieder die Dreharbeiten aufnahmen — Tom hatte sich persönlich sogar bei der britischen Politik dafür eingesetzt. Es steht also einiges auf dem Spiel, denn die Filmwelt schaut auf das Projekt und sieht es als Vorbild, dass auch in der Pandemie sicher gedreht werden kann.

"Zurzeit werden in Hollywood gerade Filme gedreht, weil wir es vormachen, sie glauben an uns und was wir tun", schimpfte Tom Cruise in seiner Brandrede. "Ich bin jeden Abend am verf****** Telefon mit dem Studio, Versicherungen, Produzenten und sie schauen auf uns, um ihre Filme machen zu können." Er schloss seine Brandrede mit einer konkreten Drohung: "Ich will das nie wieder sehen. Nie. Und wenn ihr (die Regeln) nicht einhaltet, seid ihr gefeuert." Tom Cruise wies darauf hin, dass Menschen in der Branche ihre Häuser verlieren, weil die ganze Filmindustrie dichtgemacht wurde. "Ich habe eure Entschuldigungen satt. Dieser Film wird nicht dichtgemacht!"

Ist Tom Cruise zu weit gegangen?

Jetzt verriet ein Insider, dass es am Set nicht bei dem einen Ausbruch geblieben sein soll. Wieder war es die 'Sun', die berichtete, dass die Nerven erneut mit Tom Cruise durchgegangen seien. Mittlerweile sollen fünf Crewmitglieder die Konsequenzen gezogen und gekündigt haben. Im Team herrsche eine angespannte Stimmung, doch das sei nicht erst seit dieser Woche der Fall, versicherte der Insider. "Die Spannung hat sich über Monate hinweg aufgebaut, das war jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es herrscht Wut, und mehrere Mitarbeiter haben gekündigt."

Offensichtlich steht der Superstar unter enormem Druck. "Er ist wütend, weil andere es nicht so ernst nehmen wie er. Schließlich ist er derjenige, der die Verantwortung trägt." Hat sich Tom Cruise mit einem komplexen Filmprojekt inmitten der Pandemie am Ende zu viel zugemutet?