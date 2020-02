Allgemein | STAR NEWS

Tom Cruise: Für Kate Hudson über Tore klettern

DE Showbiz - Tom Cruise (57) kann es nicht ausstehen, zu Partys nicht eingeladen zu sein, auf die er gerne gehen würde. Er akzeptiert es auch nicht. Das musste Kate Hudson (40) erfahren, als sie plötzlich Tom auf ihrem Grundstück vorfand.

Ist die Katze aus dem Haus...

Die Schauspielerin war gemeinsam mit ihrem Bruder Oliver zu Gast in der 'Ellen DeGeneres Show', als sich die beiden Promikinder an wilde Partys in ihren besten Jahren erinnerten. Ihre Mutter ist Superstar Goldie Hawn, die seit mehreren Jahrzehnten mit Kinolegende Kurt Russell zusammen ist. Kate und Oliver konnten es immer nie erwarten, dass ihre Mama und deren Partner die Stadt verließen. Das eröffnete dem Spross nämlich die Möglichkeit, wilde Feten zu feiern, wie sich Oliver erinnerte: "Kate hat dann immer die ganzen Filmleute eingeladen und ich den Abschaum."

Tom Cruise ist Klettermaxe

Die Partys wurden immer größer und wilder. Die Überraschung schlechthin erlebte Kate allerdings, als ihr Teenieschwarm Tom Cruise auftauchte. Denn sie hatte ihn nicht eingeladen, wie sie versicherte: "Ich erinnere mich, dass ich einmal diese Party mit über 400 Leuten schmiss. Ich sehe da, wie ein Mann ein zweieinhalb Meter hohes Tor vor dem Haus meiner Eltern erklimmt. Ich raste aus. Es ist Tom Cruise! Ich konnte nur stammeln: 'Ich wusste gar nicht, dass du zu meiner Party kommen würdest.' Er ist Mission: Impossible."