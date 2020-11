Allgemein | STAR NEWS

Tod mit 28: Bobby Brown trauert um seinen Sohn

DE Showbiz - Bobby Brown Jr. wurde nur 28 Jahre alt. Der Sohn von Bobby Brown (51) und dessen ehemaliger Partnerin Kim Ward wurde am Mittwoch (18. November) in seiner Wohnung in Los Angeles tot aufgefunden. Es ist nicht die erste Familientragödie für den Sänger ('Every Little Step').

Ein "medizinischer Notfall"

Das Los Angeles Police Department war zu einem "medizinischen Notfall" gerufen worden, konnte aber beim Eintreffen vor Ort nur noch den Tod feststellen. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich nicht um ein Verbrechen handelte. Bobby Brown Jrs Bruder Landon (34) schrieb auf Instagram: "Ich werde dich immer lieben." Es ist bereits das zweite Kind von Sänger Bobby Brown, welches viel zu jung starb.

Bobby Brown trauert erneut

Vor fünf Jahren verlor der Star seine Tochter Bobbi Kristina Brown, die 2015 im Alter von nur 22 Jahren gestorben war, nachdem sie zuvor ein halbes Jahr im Koma gelegen hatte. Es wird vermutet, dass Drogen im Spiel waren. Bobbi Kristina stammte aus Bobbys Ehe mit Whitney Houston (†48), deren Leben 2012 ebenfalls ein tragisches Ende genommen hatte: Die Sängerin war, wie ihre Tochter drei Jahre später, leblos in eine Badewanne aufgefunden worden. Sie hatte sich 2007 von Bobby Brown scheiden lassen.

Jetzt muss Bobby Brown erneut eine Familientragödie verarbeiten. Von dem Sänger gibt es zu diesem Zeitpunkt noch kein Statement.