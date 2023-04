Allgemein | STAR NEWS

Tod einer Legende: Stars trauern um Harry Belafonte

DE Showbiz - Die Welt des Showbusiness trauert um einen ihrer Größten. Am Dienstag (25. April) starb Harry Belafonte im Alter von 96 Jahren. Schon in den Fünfzigern hatte der Sänger ('Banana Boat') mit seinem typischen Calypso-Sound weltweite Hits gelandet. Er trat auch als Schauspieler auf und war zeitlebens ein Aktivist für Menschen- und Bürgerrechte.

"Er war so redegewandt, brilliant und wunderschön"

Einer der ersten, die dem Star Tribut zollten, war John Travolta. "Ich hatte das große Vergnügen, 1995 mit Harry Belafonte zu zu arbeiten", schrieb der Schauspieler auf Instagram. "Er war der Inbegriff von Anmut, Haltung und Großzügigkeit im Geiste. Wir werden dich vermissen, Harry." Dazu teilte er ein Szenenfoto aus dem Film 'White Man's Burden', für den er gemeinsam mit Harry Belafonte vor der Kamera gestanden hatte. Auch Barbra Streisand meldete sich zu Wort: "Harry hat von Anfang an den guten Kampf gekämpft", schrieb sie auf Social Media. "Er war so redegewandt, brilliant und wunderschön." Auch sie teilte ein gemeinsames Foto, schrieb dazu: "Er war ein wunderbarer Freund und lebte ein volles Leben."

Harry Belafonte war mehr als nur ein Popstar

Harry Belafonte war auch mit Sean 'Diddy' Combs gut bekannt. "Ich fühle mich so gesegnet, dass ich die Gelegenheit hatte, Mr. B. kennenzulernen. Er hat mir so viel beigebracht", erklärte der Rapper, der ebenfalls ein gemeinsames Foto mit dem Verstorbenen teilte. "Das Wichtigste, was er mich lehrte, war, immer Rebell im Herzen zu sein. Hab keine Angst und tu, was andere sich nicht trauen, um deine Leute voranzubringen." Er schloss mit den Worten: "Es lebe ein echter König und Revolutionär! Danke!" Schon vor einigen Jahren hatte Sean Combs von seiner Begegnung mit dem Star gesprochen, ihn einen der "größten afro-amerikanischen Popstars der Geschichte" genannt: "Er hat so viel für unsere Gemeinschaft jenseits der Musik getan." R.I.P. Harry Belafonte.

Bild: Roger Wong/INFphoto.com

Weitere Artikel