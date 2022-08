Allgemein | STAR NEWS

Tiroler Hochzeit: ‚Bergdoktor‘-Star Ronja Forcher hat Ja gesagt

DE Deutsche Promis - Endlich konnte sie heiraten: Corona hatte die Schauspielerin Ronja Forcher (26) davon abgehalten, ihren Liebsten Felix Briegel (25) zu ehelichen. Jetzt konnte es der 'Bergdoktor'-Star endlich nachholen.

Verheiratet in Tirol

Natürlich wurde in Tirol geheiratet, denn beide stammen aus der schönen Berggegend. Ihre Follower waren nicht dabei, bekamen aber als Trostpflaster ein paar Hochzeitsfotos zu sehen und die überglückliche Liebeserklärung der Serientochter an ihren frischgetrauten Gatten. "Weil du mit mir ins Ungewisse springst, und dabei noch Anlauf nimmst", hieß es schwärmerisch im Insta-Posting und es ging noch weiter: "Weil sich mit Dir jeder Tag leicht anfühlt. Weil Du mein Zuhause bist, egal wo wir sind. Weil in Deinen Armen die Welt still wird und ich immer sicher bin. Deshalb und wegen tausend weiteren Gründen, liebe ich es, Deine Frau zu sein!" Danach kam noch kurz die Bestätigung, wann und wo das Fest stattgefunden hatte. "Am Samstag, dem 20.08.2022 haben Felix und ich im kleinsten Kreis der Familie in unserer Heimat Tirol geheiratet."

Ronja Forcher musste sich Zeit lassen

Bis die Österreicherin so beglückt in soziale Netz schreiben konnte, dauerte es ein wenig. Kennen und lieben tun sich die beiden schon über fünf Jahre. Vor zwei Jahren haben sie sich verlobt, aber wie bei vielen anderen auch durchkreuzte die Pandemie die Hochzeitspläne zunächst. "Wir wollten auf gar keinen Fall eine Corona-Hochzeit. Daher haben wir auch bis jetzt gewartet, bis wir ganz entspannt feiern konnten", verriet der Serienstar der 'Bild'.

Wenn man der Braut glauben darf, war es trotzdem eine kleine Hochzeit. Serienpapa Hans Sigl oder ihrer Serienoma Monika Baumgärtner wurden nicht als Gäste erwähnt. Dafür hatte Ronja Forcher eine andere Tanzpartnerin: "Mit meiner Großmutti Heidi habe ich nach der Trauung getanzt."

Bild: picture alliance / Kerstin Joensson | Kerstin Joensson

Weitere Artikel