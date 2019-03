Allgemein | STAR NEWS

Tim Oliver Schultz über seine Traumfrau: “Humor ist supersexy”

Durch seiner Rolle in 'Club der roten Bänder' wurde Tim Oliver Schultz (30) in Deutschland zum gefeierten Serienstar. Beruflich könnte es für den Schauspieler zurzeit nicht besser laufen – privat hat Tim in den nächsten Jahren dafür noch einiges vor. Ganz oben auf der Agenda: Eine Familie gründen. Doch wie müsste die Traumfrau des gebürtigen Berliners überhaupt sein?

Appetit ist wichtig

"Natürlich muss ich mit ihr lachen können. Humor ist supersexy. Und ein gesunder Appetit. Wenn sie nur im Salat rumpickt, wäre sie nichts für mich", plaudert Tim im 'Bild der Frau'-Interview aus. Dass seine Zukünftige nicht auf Dauerdiät ist, sei besonders wichtig, da er selber gerne den Kochlöffel schwinge: "Meine Spezialität ist eine Fischsuppe. Und die Aubergine ist für mich das beste Lebensmittel überhaupt."

Mindestens drei Kinder

Zwar sei der Nachwuchs noch in weiter Ferne, doch Tim ist sich sicher, dass er eines Tages eine große Familie haben will. "Mein Traum: Ein Weingut in Südafrika, mindestens drei Kinder und eine tolle Frau", so der 30-Jährige.

Tim Oliver Schultz hat also noch einiges vor – zumindest weiß der Schauspieler aber schon ganz genau, was er will.