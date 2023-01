Allgemein | STAR NEWS

Tim Lobinger: Ein weiterer Herzenswunsch ging in Erfüllung

DE Deutsche Promis - Für den schwer kranken Tim Lobinger gibt es vor allem einen Lebensmittelpunkt. Der schwer kranke ehemalige Stabhochspringer schöpft in seinem Kampf gegen den Krebs Kraft bei seiner Familie. Wie gut, dass die sich jetzt vergrößert hat!

Opa kann sich entspannt zurücklegen

Im Gespräch mit 'Bunte' erzählte der einstige Leistungssportler, dass er kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Großvater geworden sei. Seine Tochter Fee und ihr Mann begrüßten die kleine Fia und der frisch gebackene Großvater könnte stolzer nicht sein. "Die Kleine ist unglaublich! Jung Opa zu werden habe ich mir immer gewünscht. Ich bin so stolz auf Fee und Jonas. Die machen das alles mit einer so großen Coolness, dass ich mich als junger Opa entspannt zurücklegen kann." Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn persönlich hat er seine Enkelin bislang noch nicht in die Arme schließen können.

Seine Familie gibt Tim Lobinger Kraft

"Für lange Autoreisen bin ich momentan noch zu schwach", verriet Tim Lobinger, bei dem vor sechs Jahren Leukämie festgestellt wurde. "Natürlich wäre es schön gewesen, Fee während der Schwangerschaft öfter das Händchen zu halten. Aber es war einfach nicht möglich." Doch immer wieder gibt es kleine Meilensteine rund um die Familie, die dem Sportler neue Kraft geben. Im Herbst schoss sein Sohn, Fußballprofi Lex-Tyger Lobinger, sein erstes Tor für den 1. FC Kaiserslautern. "Ohne Worte!" schrieb ein stolzer Tim auf Instagram. Und im Juni hatte er entgegen allen Prognosen Fees Hochzeit besuchen können. "Für jeden Tag, den ich leben und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen", so Tim Lobinger nach dem Fest.

Bild: picture alliance / Stephan Persch | Stephan Persch