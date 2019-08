Allgemein | STAR NEWS

Till Lindemann postet überraschendes Foto auf Instagram

DE German Stars - Einblicke in sein Privatleben gibt Till Lindemann (56) so gut wie nie, weswegen wir ihn ausschließlich als toughen Frontmann der Schock-Rock-Band Rammstein kennen. Umso überraschender ist das nachdenkliche und rührende Foto, das Till nun auf Instagram mit seinen Followern teilte.

Sonnenuntergang mit Mama Brigitte

Das Foto zeigt ihn zusammen mit seiner Mutter Brigitte Lindemann, die ihn im Rollstuhl bei einem Spaziergang in den Dünen begleitet- möglicherweise am Schweriner See, in dessen Nähe Brigitte wohnt. Vor einem malerischen Sonnenuntergang blicken beide in die Ferne.

Kommentiert hat Till Lindemann das Bild nicht, doch großer Worte bedarf es bei so einem berührenden Foto auch nicht. Die Fans, die den Post innerhalb eines Tages mehr als 130.000 mal geliked haben, versuchen es dennoch und loben das Foto als "wunderschön" und schwärmen von der "Geborgenheit und Ruhe", die es ausstrahlt. Ein anderer bringt es auf den Punkt: "Mutti ist halt einfach die Beste!"

In der Heimat kommt Till Lindemann zur Ruhe

Das findet bestimmt auch Till, der seine Mama oft in dem kleinen Dorf in der Nähe des Schweriner Sees besucht. Zusammen mit seiner Schwester Saskia besitzt er ein Haus im gleichen Ort. Möglicherweise als Kontrast zu seinem hektischen Tour-Leben. "Wenn Till hier ist, will er seine Ruhe haben", verriet ein Nachbar der 'Ostsee Zeitung' im Juni und fügte goldrichtig an: "Und das ist auch gut so.“

