Til Schweiger: …und plötzlich war alles aus mit Francesca

Schauspieler Til Schweiger (55) und seine Freundin Francesca Dutton (32) haben sich nach einer nur kurzen Liebelei wieder getrennt. Jetzt blutet Til das Herzchen.

Pech in der Liebe, Glück im ...

Til Schweiger war nur drei Monate mit seiner Francesca zusammen. Der Filmemacher (‘Honig im Kopf’) und die Produzentin kennen sich bereits seit Ewigkeiten: Zwölf Jahre lang waren sie eng miteinander befreundet, bevor sich im Sommer des vergangenen Jahres mehr zwischen ihnen entwickelte. Im Herbst war Til schließlich überglücklich, Francesca Dutton als neue Frau an seiner Seite offiziell vorstellen zu können. Doch nur wenige Monate später ist alles wieder Aus. Im Interview mit ‘BILD’ erklärt Til zu dem plötzlichen Liebesaus: "Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie wieder. Wir sind im Guten auseinander."

Die Liste wird fortgesetzt

Im Herbst hatte Til noch von der "Frau auf Augenhöhe" geschwärmt und hatte gehofft, endlich die Dame seines Lebens gefunden zu haben: "Es ist alles frisch. Das ist unser erster Auftritt. Wir haben uns in Los Angeles kennengelernt, bei den Drehbucharbeiten zu ‘Keinohrhasen’. Jetzt haben wir uns in L.A. wiedergesehen, und es hat gefunkt."

Nach der Trennung von seiner Frau Dana im Jahr 2005 hatte Til nur wenig Glück mit den Frauen: Die Beziehung zu Model Melanie Scholz ging 2010 ebenso in die Binsen, wie die Liebelei zu seiner Svenja Holtmann, mit der er 2013 das gemeinsame Liebesaus beschloss. Ende 2016 fand dann seine Beziehung zu Marlene Shirley ihr Ende.

