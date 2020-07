Allgemein | STAR NEWS

Til Schweiger: Trauer um Tochter Lunas Ex

DE Showbiz - Marvin Balletshofer wurde nur 23 Jahre alt. Das Model starb in der Nacht zum Sonntag (5. Juli) bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt, nachdem der Anhänger eines Kleintransporters auf das Auto geschleudert wurde, in dem er unterwegs war. Für den Ex-Freund von Luna Schweiger (23) kam jede Hilfe zu spät.

"Die Welt ist ein Stück leerer"

Für 'Bild' fasste die Tochter von Til Schweiger, die sich Ende 2019 von Marvin getrennt hatte, ihre Trauer in Worte: Seit letzten Samstag fühlt sich die Welt ein Stück leerer an. Es gibt keinerlei Worte, die beschreiben können, wie unfassbar schrecklich es ist, was mit Marvin passiert ist. Dieses schlimme Ereignis erinnert einen daran, wie schnell sich die ganze Welt auf den Kopf stellen kann. Es zeigt, dass man niemals im Streit auseinandergehen sollte, denn jede Sekunde könnte die Letzte sein. Man darf niemals Angst davor haben, einer Person zu zeigen, wie wichtig sie für einen ist." Marvin sei ein toller Mensch gewesen, der jeden zum Lachen bringen konnte und an allem interessiert war.

Til Schweiger trauert mit Marvins Familie

Luna fügte hinzu: "Meine ganze Familie und ich werden ihn für immer lieben und in Erinnerung behalten und ich spreche seiner Familie, seinen Freunden, und jedem, der ihn gekannt hat, mein tiefstes Beileid aus." Dem hat sich ihr Vater Til jetzt angeschlossen. Er postete ein Foto aus alten Zeiten auf Instagram und schrieb: "Marvin, ich habe dich geliebt! Und zwar so, als wärst du mein eigener Sohn! Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie sehr ich dich geliebt habe! Du warst ein Leuchtturm in dieser Welt! Deine Freude, deine Neugier, deine Toleranz, deine Empathie, dein Interesse an deinen Mitmenschen und deine Hilfsbereitschaft waren einzigartig." Die ganze Familie Schweiger sei erschüttert. "Seine Ausstrahlung, Lebenseinstellung, und seine Liebe werden wir niemals vergessen", so Til Schweiger.