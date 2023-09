Allgemein | STAR NEWS

Til Schweiger: Als “Indiana Jones” gegen Krankheitsgerüchte

DE Deutsche Promis - Til Schweiger (59) möchte wohl der Welt sagen, dass man sich keine Sorgen um ihn machen muss. Denn einige hatte das Video erschreckt, welches der Regisseur ('Keinohrhasen') zu den Invictus-Spielen in Düsseldorf veröffentlicht hatte.

"Du siehst nicht gesund aus"

Dort hatte er für die Spiele, die von Prinz Harry für Veteran*innen ins Leben gerufen wurden und zum ersten Mal in Deutschland stattfinden, geworben. Für einige sah er in dem Video, das er auf Instagram postete, ziemlich krank aus. Reichlich abgemagert fanden sie ihn. "Du siehst gar nicht gut aus", hieß es in den Kommentaren. "Du siehst nicht gesund aus", befand ein anderer. Andere spekulierten wild. "So sieht nun einmal ein schwer alkoholkranker Mensch aus", schrieb jemand. Diesen Kommentaren stellte der Star nun eine Fotomontage entgegen, die ihn als Muskelheld in Indiana-Jones-Montur zeigt. Darin zwinkert er. Das soll wohl sagen: "Alles gut."

Til Schweiger zog sich aus der Öffentlichkeit zurück

Aber allzu gut ist nun doch nicht, denn im April wurden Vorwürfe laut, dass Til Schweiger an seinem Filmset betrunken war und für einige Mitglieder der Crew laut 'Spiegel' ein "Klima der Angst" erzeugt hat. Der Filmemacher ließ seine Anwältin sprechen, die widersprach. Aber dann bestätigte Constantin-Chef Martin Martin Moszkowicz in einem Interview mit der 'FAZ', dass es tatsächlich zu einer Handgreiflichkeit gekommen sei. "Vor den Dreharbeiten am 21. Juli 2022 ist Til Schweiger – augenscheinlich stark alkoholisiert – von einem Mitarbeiter der Constantin Film daran gehindert worden, mit der Arbeit am Drehort zu beginnen. In der anschließenden Auseinandersetzung kam es zu einer Tätlichkeit." Seinem Regiestar, mit dem er schon einige sehr erfolgreiche Filme veröffentlicht hatte, gab er auf dem Weg: "Ich hoffe sehr, dass Til seine Probleme in den Griff bekommt." Nach den Vorwürfen zog sich Til Schweiger aus der Öffentlichkeit zurück, bis er sich nun der Welt wieder präsentierte.

Bild: Armin Weigel/picture-alliance/Cover Images