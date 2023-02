Allgemein | STAR NEWS

TikTok-Attacke: Katja Krasavice disst Dieter Bohlen

DE Deutsche Promis - Diesen platten Sexismus konnte Katja Krasavice (26) nicht einfach so hinnehmen! Nachdem Dieter Bohlen letzte Woche in 'Deutschland sucht den Superstar' eine Kandidatin fies fertigmachte, weil sie auch schon in einem anderen Reality-Format erschienen war, platzte der Rapperin der Kragen.

Vom Poptitan zum Dinosaurier

Wir erinnern uns: Im Vorab-Stream war zu sehen, wie der Poptitan eine Teilnehmerin fragte: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", als hätten wir 1983 und nicht 2023. Ein Shitstorm brach los, die Kandidatin selbst erklärte weinend auf TikTok, dass sie sich noch viel Schlimmeres hatte anhören müssen. Als die endgültige Fassung ausgestrahlt wurde, fehlten die sexistischen Bemerkungen schließlich. Kurz darauf meldete sich jemand zu Wort, der direkt neben Dieter Bohlen am Jurypult sitzt: Katja Krasavice erklärte 'Bild': "Was Dieter sagt, denken sich leider fast alle Ü50-Männer… Wir haben sehr viele weiße alte Männer in der Industrie – sei es Musikindustrie oder Filmindustrie – die immer noch herablassend über Frauen sprechen." Dass sich diese Männer ändern, sei "fast unmöglich", wie Dieter Bohlen anschaulich gezeigt habe. Vom Titan zum Dinosaurier.

Katja Krasavice zeigt Dieter Bohlen, was eine Badbitch ist

Jetzt legte Katja Krasavice noch einen nach, veröffentlichte einen Disstrack auf Tiktok, bei dem sie so richtig "Erzähl einer Badbitch nicht, was sie niemals wird, nur weil sie eine Badbitch ist. Da sitzt ne Multi-Million-Badbitch neben dir am selben Tisch", teilt die Musikerin aus. "Du trägst dein Slut-Shaming mal wieder vor wie gewohnt, ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion." Zudem scheint die Rapperin gegen einen anderen Juror, Pietro Lombardi (30), auszuteilen. Der hatte einst 'DSDS' gewonnen, gilt als Bohlen-Schützling. "Durchgenudelt ohne Abitur, verdammt, aber läuft ganz gut, der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars", disst Katja Krasavice, bevor sie schließlich zum Finale ansetzt: "Was willst du ner Frau erzählen mit deinen Ü-60-Werten?" Autsch!

Bild:picture alliance/dpa | Carsten Koall