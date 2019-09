Allgemein | STAR NEWS

Thore Schölermann und Jana Kilka haben Ja gesagt

DE German Stars - Thore Schölermann (34) und Jana Kilka (32) haben sich vor neun Jahren am Set von 'Verbotene Liebe' kennengelernt – und endlich ernst gemacht. Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden Stars im Karwendelgebirge verlobt und ebendort nun auch geheiratet.

Langweilig war es nicht

Rund 15 Zeugen waren anwesend, als sich Jana und Thore standesamtlich das Ja-Wort gaben, in über 2000 Metern Höhe in den Alpen. Mit einem Oldtimer sollte das Brautpaar vom Hotel Klosterbräu in Seefeld zur Bergbahn gebracht werden, doch wie 'Bunte' berichtet, musste der etwas kränkliche Wagen angeschoben werden, um seinen Zweck erfüllen zu können. Auf dem Gipfel des Seefelder Jochs, wo sich die beiden trauen ließen, regnete es dann – doch was wie eine Albtraumhochzeit klingt, auf der nichts nach Plan ging, war in Wirklichkeit ein perfekter Tag der Bergromantik. Jana schwärmt: "Bei Regen ist halt die Luft auf dem Berg besser."

Thore Schölermann plant bereits seit Jahren

Zu den Gästen gehörte natürlich auch Hund Rudi, während Schauspieler Jo Weil (42), Melanie Nöckler – eine Freundin von Jana – und Bernd Vangerow – Thores Onkel – als Trauzeugen anwesend waren. Der Bürgermeister traute das glückliche Paar, das davon überzeugt war, der Wettergott meine es gut mit ihnen, denn Jana lacht: "Genau in dem Moment, in dem wir uns das Jawort gegeben haben, hat es aufgehört zu regnen." Und was kommt als nächstes? Bereits vor drei Jahren hatte sich Thore Gedanken gemacht: "Wir haben ja fest eine Familie geplant. Hochzeit und Kinder. Aber wir haben keine Zeit. Wie soll das gehen, wenn das Kind da ist?"

