Thore Schölermann: “Privat bin ich als Waldschrat unterwegs”

DE German Stars - Die zehnte Staffel von 'The Voice of Germany' ist angelaufen. Wie immer ist auch Moderator Thore Schölermann (36) dabei, der bereits zum Inventar der Show gehört. Seit 2012 führt der ehemalige 'Verbotene Liebe'-Darsteller, der seine Frau am Set der Soap kennenlernte, durch die Sendung. Neben Schauspielerei und Moderation liegt Thore Schölermann besonders die Natur am Herzen — er werkelt gern im Wald und will jetzt mit einer Deutschland-Tour im E-Auto sehen, wie es vor Ort um Nachhaltigkeit bestellt ist. Cover Media hat sich mit dem Multitalent unterhalten.

Zum neunten Mal moderierst du jetzt The Voice of Germany. Was reizt dich an dem Format nach so langer Zeit? – Ich liebe Musik und lache mit Menschen und nicht über sie. Wir geben ihnen eine Chance, zu zeigen, was sie können. Die Freude und Dankbarkeit lassen mich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.

Welche Momente wirst du so schnell nicht vergessen? Was war das Schrägste, was du bei The Voice of Germany erlebt hast? – Zum Glück lebt unsere Show nicht von den schrägsten Momenten, sondern von den Wow-Momenten. Jede Staffel passiert wieder was und ich denke: Mann, das hätte ich nicht gedacht.

Du gilt als besonders naturverbunden - lässt sich das mit deinem Beruf in Einklang bringen oder trennst du da streng? – Mein Job und mein privates Leben als Waldschrat sind natürlich auf den ersten Blick zwei grundverschiedene Welten, die aber für mich die perfekte Symbiose sind. Auf meinen Kanälen folgen mir rund 400.000 Menschen – eine Riesenchance, Naturschutz und nachhaltige Gedanken zu teilen und weiterzugeben. Bei der E.ON Wir-Tour habe ich das Glück, das Ganze zu verbinden.

Du fährst gerade mit dem YouTuber Jacob Beautemps im Rahmen von „Das Wir bewegt mehr – Die Deutschland Tour“ für E.ON im E-Auto durchs Land und machst dich für eine nachhaltige Energiezukunft vor Ort stark. Wie kam es zur Zusammenarbeit? Jacob ist super-engagiert und gibt interessante Themen unterhaltsam weiter. Perfekt, um noch mehr Menschen zu erreichen.

Worauf freust du dich auf dieser Tour besonders? Ich finde es total inspirierend, Menschen zu treffen, die nicht nur reden, sondern machen. Wenn wir immer nur auf Zweifler gehört hätten, säßen wir heute noch auf den Bäumen.

Was liegt an, wenn du die Tour absolviert hast? – Danach geht es direkt wieder ins Studio für ‘The Voice Kids’. Parallel dazu und passend zum Thema wird unsere Photovoltaik-Anlage montiert. Das wird spannend.

Wie sieht Umweltschutz bei dir und deiner Frau Jana zuhause aus? – Wir versuchen, regional einzukaufen, schmeißen keine Lebensmittel weg, essen weniger Fleisch und versuchen, weniger Müll zu produzieren. Wir leben nicht perfekt, aber wir versuchen, hier und da etwas zu verbessern. Wenn das jeder macht, können wir zusammen viel bewegen.

Habt ihr euer Konsumverhalten geändert? – Wir konsumieren sehr bewusst. Achten auf gute Qualität, Herkunft und das Tierwohl bei Fleischprodukten. Ich gehe selbst zur Jagd und weiß, was es bedeutet, ein Tier zu töten, um es zu essen. Dieser Bezug, dass unser Verhalten auch Folgen für unsere Umwelt hat, den haben viele verloren.

Siehst du dich als jemand, der Unbelehrbaren in Sachen Nachhaltigkeit auch schon mal die Freundschaft aufkündigt? – Menschen, denen die Natur egal ist, würden erst gar nicht meine Freunde. Für mich gehört dieses Bewusstsein heutzutage zum klaren Menschenverstand.

Welche Hoffnungen und Sorgen haben du und Jana in Bezug auf Umwelt und Klima für zukünftigen Nachwuchs? Ich möchte mit ihnen unsere wunderschöne Natur genießen können, so wie wir es tun. Ich will nicht, dass sie mit unseren Altlasten zu kämpfen haben.

Wie entspannst du nach einem Drehtag? - Ein kurzer Spaziergang, dann ein Fußbad und danach Bierchen und Pizza im Bett. Perfekt!

