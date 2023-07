Allgemein | STAR NEWS

Thomas Kretschmann: Mit Indiana Jones schließt sich ein Kreis

DE Deutsche Promis - Thomas Kretschmann (60) hat bereits sein halbes Leben in Hollywood verbracht, aber seine Rolle in ‘Indiana Jones und das Rad des Schicksals’ war doch ein Ritterschlag für ihn.

Thomas Kretschmann ist schon lange Fan von Harrison Ford

Vor 40 Jahren floh der gebürtige Dessauer aus der DDR, reiste ein Jahrzehnt später weiter nach Hollywood – auf der Suche nach noch mehr Freiheit, und um sein Glück in der Traumfabrik zu versuchen. “Ich wollte nicht mit 60 dasitzen und sagen müssen: ‘Das ist ein Film, den ich liebe, da hätte ich vielleicht mitspielen können’“, erklärte er gegenüber ‘Bunte’. “Der erste Film, den ich nach meiner Flucht gesehen habe, war 'Blade Runner' mit Harrison Ford. Bis heute mein Lieblingsfilm. Jetzt bin ich 60 und bin mit ihm in diesem Film. Da schließt sich der Kreis.“ So war diese Hollywood-Premiere auch etwas ganz besonderes für ihn: “Das war geil!“ schwärmte der Star: “Erst kommt Steven Spielberg und sagt: 'Thomas, du bist sehr gut im Film!' Dann wirst du George Lucas vorgestellt. Und dann sitzt du da und denkst, das ist noch mal 'ne andere Nummer. Das sind alles Legenden! Und man selbst wird als kompetent angenommen und akzeptiert.“

Jung geblieben und Deutschland verbunden

Seinen runden Geburtstag im vergangenen Herbst hat Thomas Kretschmann noch nicht recht verdaut: “Ich fühle mich überhaupt nicht wie 60. Ich nehme mich immer noch wahr wie mit 40, von meinem Übermut her und wie ich durch die Welt laufe“, sagte er. “Wenn ich mich mit Gleichaltrigen unterhalte, habe ich das Gefühl, ich bin der Jungspund. Aber die Nummer 60 tut schon ein bisschen weh, ich versuche, nicht darüber nachzudenken.“

Dass er nach all den Jahren immer noch als ‘Deutschlands Mann in Hollywood‘ betrachtet wird, ehrt ihn: “Ich empfinde das als Kompliment. Den Status hab ich mir dann anscheinend auch erarbeitet. Außerdem schwingt da doch auch mit, dass die Deutschen mich immer noch als einen von ihnen empfinden, obwohl ich schon so lange in Amerika lebe“, sagte der Star im 'SuperIllu’-Interview. “Und andersherum empfinde ich es genauso“, fügte Thomas Kretschmann hinzu.

Bild: picture alliance / SULUPRESS.DE | Günther Dorn / SULUPRESS.DE