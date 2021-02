Allgemein | STAR NEWS

Thomas Hermanns: Dank Elternliebe zum Erfolg

DE Deutsche Promis - Thomas Hermanns (57) war in den 90ern und frühen 2000ern aus dem deutschen Fernsehen gar nicht wegzudenken. Ohne ihn sähe die deutsche Comedy-Szene zweifellos anders aus. Das weiß er auch.

Frühes Lob als Wundermittel

In der aktuellen Ausgabe von Barbara Schönebergers Magazin 'BARBARA' lobt sich Thomas zu Recht für das, was er in den Jahrzehnten auf den Bühnen und in den Flimmerkästen der Bundesrepublik geleistet hat: "Ich würde sagen, dass ich in meinen 30 bis 40 Jahren im deutschen Showgeschäft die Nation lustiger, fröhlicher, charmanter, musikalischer, showiger und erotischer gemacht habe." Doch wie kommt das? Die Liebe zur Show sei ihm in die Wiege gelegt worden, verrät der Entertainer, und er habe sie auch stets ausleben dürfen, wie er erklärt: "Meine Eltern waren echt die coolsten. Die kamen auch zu meinen ersten Auftritten in einer Travestieshow, in der ich im Kleid meiner Mutter Liza Minnelli gesungen habe." Seine Mutter habe sich die Darbietung mit homosexuellen Hippies angesehen und sei von ihrem Sohn als Liza angetan gewesen: "Das war genau das, was ich damals brauchte. Denn hätte sie dieselben Zweifel gehabt wie so viele andere um mich herum, dann wär das nix geworden mit mir."

Thomas Hermanns brachte Karaoke nach Deutschland

Ohne Thomas Hermanns wäre auch aus Karaoke im deutschen Fernsehen nix geworden. Denn es sei der Entertainer gewesen, der Kassetten Anfang der 90er-Jahre aus New York in die Bundesrepublik gebracht habe. Mit diesen und mit kopierten Zetteln, von denen Menschen die Texte ablesen konnten, habe er erste Karaoke-Events organisiert. Doch zunächst sei ihm Skepsis begegnet, wie er schmunzelnd zugibt: "Das gab es in diesem Land damals noch nicht, und die Presse war sich zu jener Zeit auch ganz sicher, dass sich hinstellen und schlecht singen hier nie im Leben durchsetzen würde." Es hat sich durchgesetzt. Thomas Hermanns hat sich durchgesetzt.