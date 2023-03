Allgemein | STAR NEWS

Thomas Heinze über seine Heimatstadt: Warum Berlin ihn heute traurig macht

DE Deutsche Promis - Wer nach positiven Schlagzeilen über Berlin sucht, muss schon eine Weile zurückgehen. Seit Jahren ist es vor allem das Chaos in der Hauptstadt, welches beim Rest der Republik nur Kopfschütteln hervorruft. Thomas Heinze (58) ist als gebürtiger Berliner eine gewisse laxe Grundhaltung ja gewohnt, doch mittlerweile kann auch er nicht mehr mit ansehen, was in seiner Heimatstadt geschieht.

Lieber die Bahn

Dass sich mittlerweile alle über Berlin lustig machen, kann er daher verstehen. "Anfangs war es ja ganz lustig und irgendwie auch charmant", so der Schauspieler ('Zweiohrküken') im Gespräch mit der 'Neuen Osnabrücker Zeitung' "Aber jetzt finde ich es eigentlich nur noch traurig, mit welcher Chuzpe hier einfach über alles hinweggegangen, willkürlich entschieden wird und nichts, wirklich nichts mehr funktioniert." Am deutlichsten werde das Chaos natürlich am Flughafen, den er wenn es geht vermeidet — er nimmt lieber die Bahn. "Die Wartezeiten sind wirklich exorbitant - selbst wenn Sie zwei, drei Stunden vor dem Abflug da sind, haben Sie keine Gewissheit, dass Sie es tatsächlich auf den Flieger schaffen."

Thomas Heinze hat einen neuen Job

"Ich kann das leider nachvollziehen", gibt Thomas Heinze angesichts der Tatsache zu, dass alle nur noch über Berlin lachen, es sei alles "einfach nur noch peinlich." Während die Hauptstadt durch ihren ständigen Wandel stolpert, steht auch beim Schauspieler etwas Neues an: Am Freitag (24. März) übernimmt er die Titelrolle im Krimi-Dauerbrenner 'Der Alte'. Er soll als Hauptkommissar Caspar Bergmann als Hamburger in München Fälle lösen.

Die Wahl der Rolle mag manche angesichts des jugendlichen Aussehens des Darstellers verwundert haben. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur wies Thomas Heinze Bedenken zurück: "Zu jung für den Alten bin ich nicht. Ich bin ja acht Jahre älter als Jan (-Gregor Kremp) es war, der jüngste Alte."

Bild: Horst Galuschka/picture-alliance/Cover Images