The Specials: Sänger Terry Hall im Alter von 63 Jahren gestorben

DE Showbiz - Terry Hall wurde nur 63 Jahre alt. Der Sänger der Ska-Band The Specials, die seit Ende der Siebziger unvergessene Hymnen wie 'Ghost Town', 'Gangsters' oder 'Too Much Too Young' schuf, ist am Montagabend (19. Dezember) gestorben.

Tiefgreifende Menschlichkeit

Seine Band zollte dem Briten auf Social Media Tribut, nannte ihn einen "wunderschönen Freund, Bruder und einen der brillantesten Sänger, Songwriter und Texter, die dieses Land je hervorgebracht hat." Weiter hieß es: "Terry war ein wunderbarer Ehemann und Vater und einer der nettesten, lustigsten und aufrichtigsten Seelen. Seine Musik und seine Auftritte fingen den Inbegriff des Lebens ein…die Freude, den Schmerz, den Humor, den Kampf für Gerechtigkeit, aber vor allem Liebe." Terry hinterlasse sowohl mit seiner Musik als auch mit seiner tiefgreifenden Menschlichkeit ein bemerkenswertes Erbe. Das musikalische Erbe geht weit über die zeitlosen Songs der Specials hinaus.

Terry Hall war ein Multitalent

Terry Hall gründete mit seinem Specials-Kollegen Neville Staple auch die Band Fun Boy Three mit Hits wie 'Our Lips Are Sealed' und 'It Ain’t What You Do'. Mit der Band The Colourfield schuf er unter anderem Songs wie 'Thinking Of You'. Als Produzent und Songwriter arbeitete er mit unzähligen Superstars zusammen, darunter unter anderem Lily Allen, Dave Stewart, Bananarama, Gorillaz und Sinéad O'Connor. Entsprechend viele Kolleg*innen zollten dem Verstorbenen daher Tribut. Komiker David Baddiel schrieb: "Terry Hall war großartig. Das ist der ganze Tweet." Billy Bragg hob hervor, wie die Specials den Einfluss karibischer Kultur auf Großbritannien feierten, Boy George sprach von einem "traurigen Tag". R.I.P. Terry Hall.

