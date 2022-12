Allgemein | STAR NEWS

Tessa Bergmeier: Keine tierischen Produkte im Dschungel

DE Deutsche Promis - Tiere sind ihr heilig: Model Tessa Bergmeier (33) ist Veganerin und möchte am liebsten die ganze Welt von dieser Ernährungsform überzeugen. Da hat sie nun bei 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' die Gelegenheit.

Eine Frage der Moral

Die Süddeutsche ist eine der Kandidatin der Dschungel-Show und für sie kommt es absolut nicht infrage, Känguru-Hoden zu essen. Tierische Produkte sind für die zweifache Mutter tabu. "Keine Tiere zu essen ist keine Grenze, sondern meine Vorstellung von Ethik und Moral", erklärte sie im Interview mit 'RTL'. Und diese Moral möchte sie auch gerne weitergeben, wenn sie fleischessende Menschen sieht. "Allerdings habe ich auch das Gen, wenn ich jemanden sehe, der Fleisch kauft, die Person darauf anzusprechen, dass es vegane Alternativen gibt." Da können sich die anderen Dschungelkandidat*innen - und das TV-Publikum - schon mal freuen.

Tessa Bergmeier könnte trotzdem etwas Ekliges essen

Tessa macht sich auch keine Sorgen um die Versorgung im Camp. "Für mich ist das ein Heimspiel, Reis und Bohnen sind kein Thema für mich", beteuerte sie, dass die bisweilen recht kargen Portionen ihr nichts anhaben können. Nun fragt man sich aber, was die ehemalige GNTM-Kandidatin denn essen könnte, wenn es zu den berüchtigten Ekel-Essensrunden kommt. Bislang war es so, dass Menschen, die aus moralischen Gründen Augen und anderes ekliges Zeug nicht schlucken wollten, keine Punkte bekamen.

Das könnte sich jetzt ändern, wenn sich die deutschen Dschungelcamp-Betreiber ein Beispiel an ihren britischen Kollegen nehmen. Mit Boy George hatten die in der letzten Staffel nämlich auch jemanden, der sich weigerte, tierische Produkte zu essen. Während nun sein Mitkandidat einen Kamel-Penis und die Vagina eines Schafes herunterschlucken musste, wurden dem Popstar fermentiertes Obst und faule Früchte präsentiert, wobei er schon ziemlich würgen musste. Allerdings fanden die britischen Zuschauer*innen, dass die faulen Pflaumen nicht so eklig wie die Penisse waren. Man wird jetzt sehen, ob Tessa Bergmeier nun auch in den Genuss von fermentierten Obst kommt oder ob sie die Ekelrunden aussitzt und ihr Team hungern lässt.

