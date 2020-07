Allgemein | STAR NEWS

Terror beim ‘Mission: Impossible’-Dreh: Thandie Newton hatte Angst vor Tom Cruise

DE Showbiz - Hollywoodstar Thandie Newton (47, 'Westworld') hat schon in vielen Blockbustern mitgewirkt, aber an einen denkt sie nicht sonderlich gerne zurück: Bei den Dreharbeiten zu 'Mission: Impossible 2' im Jahr 2000 stresste Co-Star Tom Cruise (58, 'Jack Reacher') sie mit seiner dominanten Haltung so sehr, dass sie Angst vor ihm bekam.

Nicole Kidman verschaffte Thandie die Rolle

Dabei hätte alles so schön sein können, denn ausgerechnet Nicole Kidman (53, 'Bombshell'), damals noch Cruises Ehefrau, riet dem dem Star, Thandie die Rolle zu geben. Doch mit Superstar Cruise zu arbeiten, war nicht einfach, und Thandie spürte bald nur noch "Angst und Unsicherheit", wie sie in einem ausführlichen Interview mit dem Magazin 'Vulture' verriet.

"Ich hatte solche Angst vor Tom. Er war eine sehr dominante Persönlichkeit. Er bemüht sich extrem, ein netter Mensch zu sein. Aber der Druck. Er nimmt sich viel vor. Und ich glaube, er denkt, dass nur er in der Lage ist, alles bestmöglich zu machen", erinnerte sich Thandie.

Tom Cruise war mit Thandie unzufrieden

Bei einer aufwändigen Actionszene, die in Spanien gedreht wurden, war Cruise "nicht zufrieden, wie ich es machte", aber das lag auch an den Dialogen, die Thandie zu sprechen hatte. Um die Szene zu verbessern, tauschte Cruise mit ihr die Rollen und sprach ihren Dialog und sie seinen, während die Kamera weiterlief.

"Es war überhaupt nicht hilfreich… Ich kann mir nichts Sinnloseres vorstellen. Es schob mich immer mehr in Richtung Angst und Unsicherheit. Es war wirklich schade. Aber ich muss es ihm lassen, er versuchte wirklich alles", sagte Thandie rückblickend. Am nächsten Drehtag bekamen sie die Szene in den Kasten. "Er wollte einfach dieser Alphatyp sein, Und ich gab mein Bestes, Es ist nicht die beste Methode, um das Optimum aus jemandem herauszuholen."

Thandie relativierte ihre Kritik ein wenig, indem sie sagte, es sei "nicht furchtbar" gewesen, aber "wirklich stressig", weil sie selbst zu dieser Zeit so "empfindsam und verletzlich" gewesen sei. Aber definitiv hat Tom Cruise mit seiner Arbeitsweise einen bleibenden Eindruck bei Thandie Newton hinterlassen.