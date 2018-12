Allgemein | STAR NEWS

Terrence Howard: Zweite Verlobung mit Exfrau Mira Pak

Terrence Howard (50) und seine Exfrau Mira Pak (41) werden sich zum zweiten Mal das Jawort geben.

Um die Verlobung final einzutüten, hat der 'Empire'-Star der Mutter seiner beiden Kinder, Qirin und Hero, am ersten Weihnachtsfeiertag die ultimative Liebesfrage gestellt - und das drei Jahre nach der gemeinsamen Scheidung. Beim Abendessen mit der Familie und mit Freunden im Crustacean Beverly Hills hat Terrence einen ganz besonderen Toast für seine Liebste über die Lippen gebracht: "Wir haben eine Vorstellung davon, wie lange das Leben sein könnte, aber wir wissen auch, wie kurz es sein kann. Es hat mich 45 Jahre gekostet dich zu finden ... aber jetzt, in meinen 50ern, werde ich den Rest der Ewigkeit an deiner Seite verbringen. Und ich bete, dass jeder diejenige Person findet, die ihn/sie für den Rest der Ewigkeit vervollständigen wird. Ich liebe dich."

Und natürlich bekam Howard von seiner Freundin alias Exfrau die entsprechende Reaktion: "Ich liebe dich auch, Baby."

Nachdem der Schauspieler schließlich den Ring über den Finger von Mira zog, teilte er für seine Instagram-Follower noch ein Foto vom Klunker und schrieb dazu: "Danke @benballer @ifcanco, dem begabtesten Juwelier der Welt !!!"

Bereits im Jahr 2013 gaben sich Terrence und Mira das Jawort. Doch schon zwei Jahre später trennte sich das Paar klammheimlich und ließ sich im Jahr 2015 sogar scheiden.

Für Terrence ist es bereits das zweite Mal, dass er der selben Frau gleich zweimal das Jawort gibt, nachdem er sich schon scheiden ließ. Auch mit seiner Exfrau Lori McCommas trat er zweimal vor den Traualtar: einmal im Jahr 1989 und einmal im Jahr 2005. Mit ihr hat der Fernsehstar drei gemeinsame Kinder.

Jetzt gibt er auch einer erneuten Ehe mit Mira Pak eine zweite Chance - scheint so, als lebe Terrence Howard ganz nach dem Motto 'alte Liebe rostet nicht'.

