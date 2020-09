Allgemein | STAR NEWS

Teresa Enke: Berührender Blick zurück im Schmerz

DE German Stars - Teresa Enke (44) musste gleich mehrere harte Schicksalsschläge verkraften. Die Ehefrau des ehemaligen Nationaltorwarts Robert Enke (†32) verlor vor 14 Jahren ihre Tochter Lara im Alter von nur zwei Jahren. Lara starb an einem Herzfehler. Ende 2009 nahm sich dann ihr Mann Robert das Leben.

Viele Jahre sind vergangen

Robert Enke war zuvor wegen Depressionen behandelt worden. Sein plötzlicher Tod hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst und dafür gesorgt, dass psychische Gesundheit im Sport nicht länger ein Tabuthema ist. Wenige Wochen nach dem Tod von Robert Enke wurde die Robert-Enke-Stiftung gegründet, deren Vorstand Teresa innehat. Die Stiftung macht es sich zur Aufgabe, sowohl über Depressionen als auch über Herzkrankheiten bei Kindern aufzuklären und die Forschung zu unterstützen. Elf Jahre nach dem Tod ihres Mannes und 14 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter hat Teresa ein herzzerreißendes Bild auf Facebook geteilt.

Teresa Enke teilt Moment des Glücks

Auf dem Bild sind Robert und Lara auf einem Bett liegend zu sehen, beide schauen sich in die Augen. Robert zieht eine Grimasse. Dazu schreibt Teresa: "Ich hoffe, dass Lara und Robbi oben auf einer Wolke sitzen und genauso glücklich sind, wie in diesem festgehaltenen Moment." Ein weiteres Foto von Lara findet sich auf der Startseite der Robert-Enke-Stiftung. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto lacht sie glücklich in die Kamera. Robert selbst hatte noch geschrieben: "Sie war so ein tapferes, fröhliches Kind, auf jedem zweiten Foto hat sie gelacht." Die Follower auf Facebook hatten Robert nicht vergessen, schrieben unter anderem: "Liebe Teresa, da glaube ich ganz fest dran. Sie schauen von oben auf dich herab und beschützen dich."