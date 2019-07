Allgemein | STAR NEWS

Teleshopping-Star Anna Heesch: Ihr Sohn rettete seiner Oma das Leben

DE German Stars - Teleshopping-Star Anna Heesch (47, 'Channel 21') hat allen Grund, stolz auf ihren Sohn Kurti zu sein. Denn ohne das beherzte Eingreifen des Neunjährigen wäre ihre Mutter (86) unter Umständen nicht mehr am Leben.

Plötzlich fiel die Oma um

Das Drama ereignete sich in der Wohnung der Moderatorin, im Hamburger Stadtteil Eppendorf. Eigentlich sollte Oma Lotte auf Kurti aufpassen, während Anna Heesch bei der Arbeit war. "Ich musste an dem Tag in Hannover beim Sender arbeiten. Also kam meine Mutter Lotte, um auf Kurti aufzupassen. Plötzlich fiel Mutti im Badezimmer um, verlor das Bewusstsein", beschreibt der blonde TV-Star gegenüber 'Bild' den Moment, in dem ihr Sohn zum Helden wurde. Ihre einzige Hoffnung: ihr Enkel.

Anna Heeschs Sohn blieb ganz ruhig

"Kurti reagierte sofort!" erzählt Anna Heesch weiter. "Er behielt als Neunjähriger die Nerven […], rief den Notruf der Feuerwehr. Zwei Notärzte machten sich parallel auf den Weg zur Wohnung und die Rettungskräfte hielten per Telefon Kontakt zu Kurti. Er blieb total ruhig, bis meine Mutter gerettet werden konnte. Ich bin sehr sehr stolz auf meinen Sohn!" Sechs Stunden wurde Oma Lotte operiert — Aorta-Riss. Mittlerweile geht es ihr wieder gut. Kurti wurde am Dienstag [16. Juli] vom NDR zum "Hamburger des Tages' gekürt. Kein Wunder, dass Anna Heesch stolz auf den kleinen Lebensretter ist!

