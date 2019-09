Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Zwischen mir und Katy Perry konnte es nicht gut gehen

DE Showbiz - Taylor Swift (29) verkrachte sich vor Jahren mit Katy Perry (34). Die beiden haben sich mittlerweile wieder vertragen und sind beste Freunde. Aber rückblickend überrascht es TayTay überhaupt nicht, dass sie so schnell nach ihrem Kennenlernen aneinander gerieten, wenn man die Sternzeichen der beiden bedenkt.

Gegensätze stoßen sich ab

Taylor und ihre Kollegin stritten sich um ein paar Tänzer, griffen einander dann in Songzeilen an. Mittlerweile wurden die Wogen geglättet, wie Taylor im Gespräch mit dem 'Rolling Stone'-Magazin versicherte:

"Wir hatten einige wirklich gute Gespräche. Wir haben darüber gesprochen, wie oft wir andere Menschen in der Vergangenheit missverstanden haben; nicht nur einander. Sie sagte: 'Naja, ich bin Skorpion. Skorpione teilen aus, wenn sie sich bedroht fühlen.' Und ich antwortete: 'Ich bin Schütze. Wir stehen zurück, analysieren die Situation, werden uns klar darüber, wie wir uns fühlen, heben dann den Bogen, zielen und schießen.'"

Taylor Swift braucht ein paar Minuten

Zwischen zwei solch gegenseitigen Charakteren konnte es natürlich nicht gutgehen, versteh Taylor jetzt:

"Es sind vollkommen verschiedene Wege, Schmerz zu verarbeiten, Verwirrung und Täuschung. Ich hatte schon oft diese Verzögerung … dass ich gefühlt habe, etwas hat mich verletzt, es aber erst viel später gesagt habe."

So sei es auch gewesen, als TayTay ihr unangenehmes Aufeinandertreffen mit Kanye West (42) auf den 2009 MTV VMAs hatte: "Ich kann verstehen, dass einige Leute gesagt hätten: 'Hui, ich wusste nicht, dass du dich so gefühlt hast', weil ich ein bisschen Zeit brauche. Wenn du dir das Video von damals ansiehst, bemerkst du, dass ich regelrecht erstarre. Ich stehe da nur. So gehe ich mit Schmerz um. Ich stehe da, ich erstarre. Fünf Minuten später weiß ich dann, wie ich mich fühle."

