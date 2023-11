Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift wird abgehängt — von Taylor Swift

DE Showbiz - Es gibt zurzeit nur eine Person, die Taylor Swift (33) schlagen kann — und das ist Taylor Swift selbst. Die Sängerin ('Cruel Summer') ist diese Tage wohl unbestritten einer der größten Stars weltweit. So groß ist der Einfluss der Musikerin, dass Politiker*innen sie anflehen, mit ihrer Tour in ihrem Land vorbeizuschauen, denn wo TayTay auftaucht, werden vielstellige Millionenbeträge in die Wirtschaft gepumpt.

Taylor Swift eilt von Rekord zu Rekord

Der Superstar ist einsame Spitze und thront hoch über seinen Kolleg*innen. Wenn überhaupt jemand Taylor Swift abhängen kann, ist es Taylor Swift selbst — und genau das hat sie jetzt getan. Ihr neu aufgenommenes und wieder veröffentlichtes Album '1989' hat mehr Exemplare umgesetzt als das Original. Es ist zudem die erste LP, die zwei Mal in ihrer ersten Woche über eine Millionen Mal verkauft wurde, sowohl 2014 als auch 2023. Zudem lief es noch besser als ihre beiden anderen Alben, die in diesem Jahr erschienen: Gemeinsam mit 'Speak Now (Taylor's Version)' und 'Midnights' hat Taylor damit die Top 3 der bestverkauften Alben 2023 für sich entschieden.

Aus Alt mach Neu

Taylor Swift stellt einen Rekord nach dem anderen ein. So ist sie auch die erste Künstlerin, die 13 Alben ablieferte, die sofort an die Spitze der Billboard-Charts in den USA einstiegen, und keine andere Musikerin war so viele Wochen Nr. 1 wie sie. Beim Aufstellen dieser Rekorde half, dass TayTay schon seit einiger Zeit ihre alten Alben neu einspielt, um sich die Rechte an den Mastertapes zu sichern. Ihr Label Big Machine hatte 2019 ohne ihr Einverständnis den Besitzer gewechselt, gehört jetzt Musik-Manager Scooter Braun, mit dem sie sich nicht gut versteht. Er hat jetzt ihre alten Mastertapes, und so machte sie sich auf, alles noch mal neu einzuspielen. Von den sechs betroffenen Alben hat Taylor Swift vier bereits neu aufgenommen: 'Red', 'Fearless', 'Speak Now' und jetzt eben '1989'.

