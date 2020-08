Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift unterstützt Plattenläden mit signierten CDs

DE Showbiz - Kürzlich beschloss Taylor Swift (30) unabhängigen Plattenläden ein wenig unter die Arme zu greifen: Sie versah zahlreiche Kopien ihres neuesten Werks 'Folklore' mit ihrem Autogramm und verschickte diese an ausgewählte Plattenhändler in den USA.

Glück gehabt

Tom Smith, der Manager von Green Bay's Exclusive Co., fand heraus, dass er zu den Glücklichen gehörte, die diese spezielle CD-Lieferung am Samstag (22. August) erhalten sollten. Doch der Zulieferer kam bereits an dem Shop an, bevor dieser öffnete und so übergab er den Karton einfach einem Fan, der vor dem Geschäft sein Lager aufgebaut hatte. Dieser bestätigte die Lieferung mit seiner Unterschrift. Im Gespräch mit der US-amerikanischen Frühstückssendung 'Today' berichtete Smith: "Ich komme am Geschäft an und eine Frau überreichte mir den Karton und sagte, sie sollte UPS dafür eine Unterschrift geben."

Taylor Swift unterstützt die Indie-Shops

In dem Karton befanden sich 30 CDs mit Taylor Swifts Autogramm. Der Fan hätte diese sicherlich einfach online für viel Geld verkaufen können, war aber so ehrlich den Karton seinem Besitzer zu überreichen. Dieser war der Dame, die eine der entsprechenden CDs für $11.99 erwerben wollte, überaus dankbar für ihre Ehrlichkeit. "Ich dankte ihr dafür, dass sie damit nicht einfach davon gerannt war. Sie erwiderte 'Taylor hätte das nicht gewollt, dass ich damit davon renne.' Das ist wirklich liebenswert. Taylor Swift tut so viel Gutes mit ihrer Berühmtheit und man sieht, wie das bei ihrer Fans ankommt… Das macht Mut."

Tom Smith zeigte sich ebenfalls dankbar gegenüber dem Popstar selbst, der an die unabhängigen Musikhändler gedacht hatte, die unter der Coronavirus-Pandemie leiden. "Vor dem Internet waren es die Plattenläden, die die schweren Arbeiten erledigten und Künstler zu ihrem Durchbruch verhalfen. Es ist ja nicht so, dass Taylor ein Newcomer ist und sich etwas einfallen lassen muss, um berühmt zu werden. Sie hat es geschafft, und zu sehen, dass sie den Indie-Shops ihre Liebe zeigt, ist wirklich toll und wird sehr geschätzt", schwärmte Tom Smith von Taylor Swift.