Taylor Swift toppt die Rich List von ‘Forbes’: Keine scheffelt mehr Geld

DE Showbiz - Taylor Swift (29) ist so erfolgreich wie nie zuvor. Die Musikerin räumte bei den MTV Video Music Awards am Montag (26. August) nicht nur die beiden begehrtesten Trophäen (Video for Good und Video des Jahres) ab, sondern landete auf der aktuellen 'Forbes'-Liste auch auf dem ersten Platz.

Taylor Swift ist ganz oben

Das Magazin ermittelte die bestbezahlten Frauen im Musikgeschäft und setzte TayTay das Krönchen auf – aus gutem Grund, denn die blonde Sängerin, die vor wenigen Tagen mit 'Lover' ihr siebtes Album veröffentlicht hatte, nahm zwischen Juni 2018 und Juni 2019 satte 185 Millionen Dollar ein, umgerechnet etwa 167 Millionen Euro.

Damit schlägt die Amerikanerin nicht nur Superstars wie Rihanna (31), Katy Perry (34) und Pink (39), sondern auch die Königin des Pop, Beyoncé (37). Tatsächlich hat Taylor in diesem Jahr doppelt so viel verdient wie Queen Bey, die auf dem zweiten Platz hinter ihrer Kollegin/Konkurrentin gelandet ist.

Kein Grund zur Klage

Unter den Top 10 befinden sich außerdem Ariana Grande (26), Jennifer Lopez (50), Lady Gaga (33), Céline Dion (51) und Shakira (42).

Es war also ein brillantes Jahr für Taylor, auch wenn sie nicht müde wurde, sich über den Verkauf der Rechte an ihren alten Songs zu beschweren. Ihrer Karriere – oder zumindest ihrem Bankkonto – hat es nicht geschadet, als Scooter Braun 300 Millionen Dollar hinblätterte für die Master-Rechte an Taylor Swifts alten Werken. Mit Bühnenauftritten und neuen Videos sowie Songs, Merchandise und anderem Zubehör klingelte bei ihr ordentlich die Kasse.

© Cover Media