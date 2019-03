Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: So denkt sie über ihren 30. Geburtstag

Sängerin Taylor Swift (29) ist gespannt, was sie in ihren 30ern erwartet. Die Musikerin (‘Look What You Made Me Do’) wird am 13. Dezember dieses Jahres ihren 30. Geburtstag begehen und ist deshalb schon ganz aufgeregt. Wie wird sich dieses Jahrzehnt wohl anfühlen? Auf Instagram macht sich Taylor da so ihre Gedanken darüber. Neben ein Bild eines aktuellen Fotoshoots für die US-amerikanische ‘Elle’ schreibt sie: "Wenn es nach meiner Geburtsurkunde geht, werde ich dieses Jahr 30 Jahre alt. Das ist seltsam, weil sich ein Teil von mir noch wie 18 anfühlt und ein anderer wie 283. Das wirkliche, richtige Alter ist momentan aber 29."

Was wird Taylor erwarten?

In der ‘Elle’ ist am Mittwoch [6. März] ein ausführliches Interview mit Taylor über ihren Alterungsprozess erschienen, das sie ihren Fans nicht vorenthalten möchte. So schreibt sie weiter auf Instagram: "Ich habe von Menschen gehört, die 30er würden am meisten Spaß machen. Ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten, ob sich das mit meinen Erfahrungen deckt. Bis dahin teile ich mit euch gerne ein paar Lektionen, die ich gelernt habe, bevor ich 30 Jahre alt werde. Die habe ich in ‘Elle’ aufgeschrieben, weil es 2019 ist und es heißt ja: Sharing is caring."

Je mehr Details, desto besser

In einem tiefgründigen Essay für die Publikation denkt sie nicht nur über ihr Alter, sondern auch ihre Erfahrungen im Musikgeschäft nach: "Es erfüllt mich, persönliche Erfahrungen und ein paar Stücke der Realität in ein Genre von Musik zu packen, das bekannt dafür ist, universell zu sein. Man mag denken, dass wir als Popsänger Songs schreiben, die jeder sofort nachsingen kann. Also liegt die Vermutung nahe, diese Songs müssten vom Text her ziemlich belanglos sein. Trotzdem denke ich, die detailliertesten Texte sorgen für die einschneidensten Songs." Ihre Fans dürften dem wohl vorbehaltlos zustimmen.

