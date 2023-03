Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Neue Musik vor ihrer großen US-Tour

DE Showbiz - Sängerin Taylor Swift (33) weiß, was sich gehört, um ihre Fans glücklich zu machen. Vor ihrer heiß ersehnten großen US-Tour gibt es jetzt auch vorher noch nicht veröffentlichte Songs.

Neue alte Musik

Auf Instagram ließ sie am Donnerstag (16. März) die gute Nachricht verbreiten: "Um meine Eras-Tour zu feiern, veröffentliche ich heute um Mitternacht vier bislang unveröffentlichte Songs." Richtig neu war dabei aber nur 'All Of The Girls You Loved Before'. Die anderen drei waren Re-Releases ihrer Songs vom Soundtrack für 'Die Tribute von Panem': 'Eyes Open und 'Safe & Sound', die sie mit Joy Williams und John Paul White aufnahm, sowie ein Remaster von 'If This Was a Movie'. Schon länger war spekuliert worden, dass die Musikerin die Platte neu aufnehmen würde, nachdem sie bereits 'Fearless (Taylor’s Version)' und 'Red (Taylor’s Version)' neu eingespielt hat. 2019 hatte die Amerikanerin verkündet, dass sie aufgrund von Rechteproblemen um ihre Mastertapes ihre fünf älteren Alben noch einmal aufnehmen würde - die Reihenfolge ließ sie dabei offen.

Taylor Swift neuer Song sorgt für Gesprächsstoff

Aber es war 'All Of The Girls You Loved Before', auf den sich Taylor Swifts Fans stürzten. Es war schließlich ein brandneuer Song und dazu noch ein Liebeslied. Zeilen wie "Jede Sackgasse führte dich zu mir, du bist jetzt alles, was ich brauche, ich bin den Mädchen, die du vorher liebtest so dankbar, aber ich lieb dich am meisten", werden genau analysiert, denn Taylor Swift gibt scheinbar nur in ihrer Kunst mehr über ihre Gefühle zu ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn preis. Die beiden sind nun seit fast sieben Jahren ein Paar und in Interviews halten sie sich sehr bedeckt, was ihre Beziehung betrifft. Umso dankbarer sind die Millionen von Fans, wenn ihr Idol ihnen durch ihre Musik ein wenig Einblick in ihr Seelenleben gibt.

Am Freitag (17. März) startet ihre US-Tour. Wann Taylor Swift ihre Songs in Europa vorstellt, ist noch nicht klar, aber man kann davon ausgehen, dass sie hier vorbeischauen wird.

