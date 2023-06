Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift kann sich alleine wehren: Fans brauchen sie “nicht im Internet zu verteidigen”

DE Showbiz - Taylor Swift (33) hat ihre Fans gebeten, im Internet nicht auf Menschen loszugehen, die ihrer Meinung nach von TayTay besungen werden und ihr womöglich irgendwann einmal wehgetan haben. Online-Mobbing sei nicht das Mittel der Wahl und sie könne sich schon selbst wehren, betonte die Sängerin ('Shake It Off').

Ernste Ansage an die Fans

Am Sonnabend (24. Juni) wandte sich Taylor mit einem wichtigen Anliegen an ihre Fans: Sie sollten bitte nicht Leute auf Social Media attackieren, um für sie einzutreten, wenn sie ihr Album ‘Speak Now’ aus dem Jahr 2010 im Juli als Neuaufnahme herausbringt. Auf dem Album sollen auch Songs zu hören sein, die sie angeblich über ihre Ex-Freunde John Mayer und Taylor Lautner schrieb. “Ich hatte gehofft, dass ich euch um etwas bitten kann, im Vorfeld des Album-Releases, nämlich dass die Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit sich auch auf unsere Internetaktivität ausweitet“, sagte sie dem Publikum, wie in von Fans aufgenommenen Videos zu hören ist. “Ich bringe das Album neu heraus, weil ich meine eigene Musik besitzen möchte, und auch ich glaube daran, dass jeder Künstler, der seine Musik sein eigen nennen möchte, dies tun können sollte, und darum veröffentliche ich es neu.“

Taylor Swift will die Vergangenheit ruhen lassen

In dem Album verarbeitete Taylor Swift Liebesbeziehungen, die mittlerweile weit in der Vergangenheit liegen: Von 2009 bis 2010 war sie kurze Zeit mit John Mayer zusammen – damals war sie 19 Jahre alt und er 32. Es wird allgemein angenommen, dass sie den Song ‘Dear John’ über ihn schrieb. Heute sagt sie: “Ich bin 33 Jahre alt. Es ist mir total egal, was geschah, als ich 19 war, abgesehen von den Songs, die ich schrieb und den Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben“, fuhr sie fort. “Ich bringe das Album nicht heraus, damit ihr loszieht und euch aufgefordert fühlt, mich im Internet zu verteidigen gegenüber jemandem, von dem ihr glaubt, dass ich vor 14 Milliarden Jahren einen Song über ihn geschrieben habe.“ Diese mahnenden Worte sprach die Künstlerin, bevor sie ‘Dear John’ zum ersten Mal seit über zehn Jahren bei einem Konzert sang. Dieses seltene Vergnügen können im kommenden Jahr hoffentlich auch ihre deutschen Fans genießen: Ihre im August beginnende große ‘Eras’-Welttournee führt Taylor Swift im Juli 2024 auch nach Deutschland, wo sie in Gelsenkirchen, Hamburg und München auftreten wird.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images