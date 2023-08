Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: In den USA wird sie jetzt sogar zum Uni-Studienobjekt

DE Showbiz - Die Arizona State University bietet in diesem Herbst das Sozialpsychologie-Seminar ‘Taylor Swift - Advanced Topics of Social Psychology’ (Taylor Swift - Fortgeschrittene Themen der Sozialpsychologie) an.

Taylor Swift an der Uni

"Das Seminar nutzt Taylor Swift ein Semester lang als Beispiel für verschiedene Phänomene – Klatsch, Beziehungen, Rache", erklärte Doktorandin Alexandra Wormley, die den Kurs geben wird, auf der Webseite der US-Universität. "Es ist kein Seminar darüber, wie sehr wir sie mögen oder nicht mögen – wir wollen etwas über Psychologie lernen." Zusammen mit ihren Student*innen will sie herausfinden, was Psycholog*innen von TayTays Karriere lernen können. Dafür sollen auch ihre Alben analysiert werden.

Gelungene Rache unter der Lupe

Als Beispiel nennt Alexandra eines von Taylor Swifts Alben: "Taylors sechstes Album ‘Reputation’ war ihr Comeback, nachdem sie wegen ihrer Auseinandersetzungen mit Kim Kardashian und Kanye West aus dem Rampenlicht verschwunden war. Sie übt ihre Rache an ihnen aus – und an den Medien –, indem sie ein unglaublich erfolgreiches Album veröffentlicht und auf eine Stadion-Tournee geht", erklärte die Akademikerin. "Die Studierenden wissen das – aber wissen sie auch, warum wir Rache mögen? Wissen sie, wie wir Rache inszenieren? Die Sozialpsychologie erklärt es uns." Das wird sicher nicht nur die Fans von Taylor Swift interessieren.

