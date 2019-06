Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Gleiche Rechte für die LGBTQ-Gemeinde

Taylor Swift (29) macht sich seit Jahren für die LGBTQ-Gemeinschaft stark. Am 1. Juni hat in den USA der Pride Month begonnen, der all jene zelebriert, die sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder Transgender identifizieren. Zu diesem Anlass hat Taylor mit ihren Fans einen Brief geteilt, den sie an den Senator Lamar Alexander verfasst hat. Dieser hadert, den Equality Act zu unterstützen, der die Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechter-Identität unter Strafe stellen würde.

Ein langer Weg

Denn auch wenn das Gesetz bereits vom US-amerikanischen Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, wehren sich noch zahlreiche Politiker, zumeist Republikaner, dagegen, dieses zu unterstützen. In einem Statement macht Taylor deutlich, wie wichtig es ist, das Gesetz national zu akzeptieren: "Auch wenn wir viel zu feiern haben, liegt noch ein weiter Weg vor uns, bevor wir uns in diesem Land als wirklich gleichgestellt bezeichnen können. Dass wir in unserem Land keinen Schutz für unsere Bürger haben, bedeutet, dass Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde in Angst leben müssen, ihre Leben könnten von einem Arbeitgeber oder Vermieter eingeschränkt werden, die homophob oder transphob sind."

Religiöse Freiheit ist unberührt

Denn leider seien manche Menschen in den USA dem Hass von anderen ausgesetzt, was widerlich und nicht akzeptabel sei, so die Sängerin weiter: "Lasst uns unseren Stolz zeigen, indem wir, auf nationalem Level, darauf pochen, dass unsere Gesetze wirklich alle Menschen gleich behandeln. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die fürchten, dass dies ihre religiöse Freiheit einschränken würde, aber es gibt hunderte von religiösen Anhängern in Tennessee, die kürzlich lautstark dagegen Einspruch erhoben und sich für den Schutz der LGBTQ-Gemeinde eingesetzt haben." Taylor Swift wandte sich im Fazit persönlich an Lamar Alexander, indem sie ihn darum bat, über all jene Leben nachzudenken, die er zum Besseren verwandeln könnte, würde er den Equality Act im Senat unterstützen. Die Sängerin wäre dafür sehr dankbar. Stellt sich nur die Frage, ob Lamar Alexander Taylor Swift-Fan ist…

© Cover Media