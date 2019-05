Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: ‘Game of Thrones’ inspiriert sie zu den besten Songs

Taylor Swift (29) schreibt Songs über 'Game of Thrones' – was nach einem müden Scherz klingt, entspricht der Wahrheit. Die Popsängerin ('Shake It Off') hat jetzt enthüllt, dass Jon Schnee, Arya Stark & Co. in ihren Songs stecken.

Arya Stark… Look What You Made Me Do!

Es gibt kaum eine Musikerin, die so sehr dafür bekannt ist, ihr Privatleben in ihren Songs zu verarbeiten, wie Taylor Swift. Allein die Tatsache, dass sie über wirklich jeden ihrer (Ex-)Freunde mindestens einen Song verfasst hat, gilt als Running Gag der Musikbranche.

Doch man glaubt es kaum: Nicht nur Jake Gyllenhaal (38, 'Southpaw'), Harry Styles (25, 'Sign of the Times') und John Mayer (41, 'Gravity') sind Gegenstand von Taylors Liedern. Sie singt auch über Jon Schnee, Arya Stark & Co.! "Mein Song 'Look What You Made Me Do' ist eigentlich Arya Starks Todesliste", enthüllt Swift jetzt gegenüber 'EW.com', "und 'I Did Something Bad' ist entstanden, nachdem Arya und Sansa sich zusammentun, um Kleinfinger zu töten."

Taylor Swift: Verloren im 'Game of Thrones'-Fieber

Doch nicht nur die Figuren sind ein Quell der Inspiration für Taylor Swift. Auch die Erzählweise des von George R.R. Martin (70) erfundenen Universums fasziniert die Sängerin – weil in 'GoT' nichts vorhersehbar und doch alles möglich zu sein scheint. "Meine gesamte Herangehensweise ans Story Telling wurde von 'Game of Thrones' geprägt", gesteht Taylor mit einem Lächeln. "Vor allem die Möglichkeit, bestimmte Geschichten anzudeuten und ungewöhnliche Storylines nach und nach entstehen zu lassen. Ich habe gelernt, viel kryptischer mit Informationen umzugehen, und trotzdem Botschaften mit meinen Fans zu teilen."

Damit ist sicher: Es bleibt nicht nur spannend bei 'Game of Thrones', sondern auch bei Taylor Swift.

