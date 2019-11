Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Deutliche Botschaft an Scooter Braun

DE Showbiz - Taylor Swift (29) scheint kein Ende im Streit mit Scooter Braun zu sehen. Nachdem der Musikmanager die Rechte für ihre ersten sechs Alben erstanden hatte, war die Sängerin in heller Aufruhr, meldete sich wenig später bei ihren Fans mit der Behauptung, Scooter habe ihr verboten, ihre alten Songs auf den American Music Awards zu singen.

Schau mal her, Scooter Braun

Der leugnete dies – er sei rechtlich gar nicht in der Lage, derartige Dinge zu verbieten. Tatsächlich sang Taylor am Sonntag (24. November) nun einige ihrer alten Songs auf den American Music Awards. Als sie zum ersten Mal auf die Bühne schritt, trug sie ein Shirt, auf dem die Titel ihrer alten Alben zu lesen waren – 'Taylor Swift', 'Fearless', 'Speak Now', 'Red', '1989' und 'Reputation'. All diese Alben gehören nun zu Scooter Brauns Label Big Machine. Als sie einen neuen Track anstimmte, 'The Man', gesellten sich mehrere Kinder zu ihr, die dasselbe T-Shirt trugen. Ein deutliches Zeichen an Scooter Braun, dass sich TayTay nicht wird unterkriegen lassen und das Publikum an ihrer Seite hat? Das Shirt riss sie sich schließlich vom Leib und schmetterte alte Songs wie 'Love Story'.

Taylor Swift ist dankbar

Als Taylor Swift schließlich den Preis für die Künstlerin des Jahrzehnts in Empfang nehmen durfte, nutzte sie ihre Dankesrede, um ihre Fans zu würdigen: "Wir alle hier in diesem Saal wollen nur eines erreichen: etwas schaffen, das die Zeit überdauert. Das hier ist ein Preis, der ein Jahrzehnt der harten Arbeit, der Kunst, des Spaßes und der Erinnerungen würdigt. Mir sind nur die Erinnerungen wichtig, die ich über die Jahre mit diesen Leuten, den Fans, hatte. Weil wir eine spaßige, unglaubliche, außerordentliche und beeindruckende Zeit zusammen hatten. Auf dass sie noch lange andauert. Danke, dass ihr der Grund dafür seid, dass ich hier auf der Bühne stehe. Ich habe so viel Glück, dass ich das hier machen kann."