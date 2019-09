Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Der Einbrecher wollte höflich sein

DE Showbiz - Taylor Swift (29) wurde in den vergangenen Jahren schon so oft Opfer von Stalkern und Einbrechern, dass sie es gar nicht mehr an zwei Händen abzählen kann – und es werden auch nicht weniger, denn am 30. August verschaffte sich erneut ein verwirrter Fan Zugang zu einer ihrer Villen.

Wo ist Taylor Swift?

Die Villa, die dieses Mal betroffen war, liegt auf Rhode Island in New York und ist eigentlich vor Eindringlingen gesichert. Als die Polizeibeamten wegen eines Einbruchs verständigt wurden, eilten sie sofort zu dem Haus am Strand und fanden im Foyer der Villa den 26-jährigen Joseph McEwan vor. Dieser wollte sich von den Polizisten aber nicht schnappen lassen und rannte stattdessen vor ihnen her durchs Haus, um seine Taylor zu finden – die natürlich nicht da war. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Flure wurde Joseph in Gewahrsam genommen.

Kriminell, aber nett

Für Taylor dürften solche Meldungen schockierend sein, für alle anderen gibt es aber immer ein Goldkörnchen; so auch hier. Polizeichef Shawn Lacey erklärte gegenüber der Lokalzeitung 'The Westerly Sun' nämlich: "Ein Paar orangefarbener Schuhe wurden am Eingang gefunden, als er eingebrochen war. Als die Beamten ihn gefragt haben, warum er keine Schuhe trage, antwortete er: 'Mir wurde beigebracht, die Schuhe auszuziehen, wenn man ein Haus betritt.' Er sagte, er habe das getan, weil er höflich sei." Seine Höflichkeit bewahrt ihn natürlich nicht vor einer Strafe. Joseph wurde wegen Einbruchs angezeigt. Gegen eine Kaution wurde er aus dem Gefängnis freigelassen und muss sich später vor dem Washington County Superior Court verantworten.

