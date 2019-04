Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Blumen für verunglückten Fan

Wer Anhänger von Taylor Swift (29) ist, darf sich glücklich schätzen. Wie die Fans für sie, ist die Sängerin ('Shake It Off') nämlich auch für ihr Gefolge da und zeigt regelmäßig, wie wichtig es für sie ist. Nun ist eine neue Story bekannt geworden, die wieder einmal zeigt, dass Taylor weder Kosten noch Mühen scheut, um ihren Fans etwas Gutes zu tun.

Gute Besserung!

Eine Anhängerin der Musikerin teilte nun via Twitter ihre Story. Dort erklärte Lindsay, so der Name des Fans, dass sie im März nach einem Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Bei dem Unfall sei sie nicht angeschnallt gewesen und der Airbag hatte nicht reagiert, sodass die Verletzungen verherend waren - mehrere Operationen seien nötig gewesen. Doch ihre Laune sollte sich nun bessern, denn Taylor Swift, ihr großes Idol, hatte ihr eine persönliche Karte mit Genesungswünschen zukommen lassen, zusammen mit einem großen Blumenstrauß.

Besser wird es nicht

"Ich habe jetzt lange genug nicht geweint, um zu posten, dass mir Taylor Swift Blumen und eine handgeschriebene Karte geschickt hat", freut sich Lindsay via Twitter. "Ich stehe immer noch völlig unter Schock. Ich liebe dich ohne Ende und du hast KEINE AHNUNG, wie viel mir das bedeutet."

Taylor Swift hat sich selbst noch nicht zu ihrer Tat geäußert - doch das muss sie auch gar nicht. Es ist schön zu sehen, wie sie sich um ihre Fans kümmert.

© Cover Media